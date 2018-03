Evenimentul este organizat de EURACTIV România în cadrul proiectului Do we take the CAP for granted? The contribution of the Common Agricultural Policy to Europe’s quality of life, dezvoltat de EurActiv.com și finanțat de Comisia Europeană, prin programul DG Agri. Sponsorul principal al evenimentului este UniCredit Bank.



Evenimentul se adrează tuturor actorilor relevanți: organizații din sectorul alimentar, agricultură, energie și mediu, experți însărcinați cu redactarea politicilor publice, asociații de agricultori și fermieri, organizații care reprezintă actori din mediul rural, grupuri de consumatori, ONG-uri, cercetători și reprezentanți ai mediului academic, precum și jurnaliști cu experiență în domeniu.

Participanții vor putea face schimb de experiență și bune practici și vor fi încurajați să discute nevoile și întrebările lor cu cei mai buni experți naționali și europeni în ceea ce privește accesarea fondurilor europene, reforma agriculturii și dezvoltarea rurală.

Scopul evenimentului este acela de a pregăti participanții pentru a-și adapta munca la cele mai recente schimbări privind PAC și pentru a capitaliza resursele și oportunitățile oferite de UE pentru îmbunătățirea practicilor din agricultură și dezvoltarea zonelor rurale.