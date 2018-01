"Asta se vede: ceea ce lași în urma ta. Bineînțeles, apă, canal, poduri - vorbim de infrastructură. Am investit în școli, în cultură. Prin cultură se formează personalitatea, iar odată creată personalitatea, se creează cultura": Minodora Susana Luca.

Minodora Susana Luca, primar Băișoara, Cluj

Primăriță a comunei Băișoara din județul Cluj din 1996, Minodora Luca își începuse, odată cu ultimele alegeri locale, al șaselea mandat. A fost primar al comunei neîntrerupt, între 1996 și 4 ianuarie 2018, când i-a fost curmat firul vieții.

Iubită de comunitate, primărița de la Băișoara a fost modelul femeii care dovedește că se poate implica deopotrivă în proiecte de canalizare, apă, alte proiecte cheie de infrastructură pentru dezvoltarea turismului și, implicit, pentru dezvoltare rurală. A iubit frumosul, școala, cultura. Reprezintă un model de urmat în privința dezvoltării rurale, dar și a unui om frumos, care s-a dedicat comunității.

A fost omul căruia i-a plăcut lucrul bine făcut, dus la bun sfârșit. Am realizat un interviu video cu această Doamnă a administrației locale românești în noiembrie 2017 și care va rămâne ultimul interviu acordat.

"Am investit în costume populare, instrumente, echipă de dansuri. Dorim să ne păstrăm identitatea noastră românească, iar costumele sunt costume din Băișoara, specifice, am luat un costum de acum 100 de ani și am confecționat toate costumele după acel costum cu o vechime de peste 100 de ani."





EurActiv.ro: Dincolo de ceea ce fac investitorii privați, este foarte important cum se implică autoritățile locale pentru a face această zonă atractivă pentru turiști. Ce proiecte a dezvoltat primăria Băișoara?

Minodora Luca, primar Băișoara: În stațiunea Muntele Băișorii am avut un proiect de canalizare, acum vrem să introducem apa, chiar acum se implementează acest proiect, suntem incluși în proiectul Schi, fostul proiect dezvoltarea sportului de iarnă în Munții Apuseni, unde ne cam chinuim noi, ca autorități locale, să scoatem din circuitul silvic și, după scoaterea din circuitul silvic, să autorizăm acest proiect, care poartă numele „Schi în stațiunea turistică Muntele Băișorii”.

Acesta se află în strategia de dezvoltare a Guvernului pentru această zonă - stațiunea Muntele Băișorii.

EurActiv.ro: E o bună cale de urmat?

Minodora Luca: E o cale foarte bună, pentru că ne cam chinuim cu acest proiect de vreo 8-9 ani, să sperăm că vom putea scoate din cicuitul sivic peste 7 ha – și pârtia vechie, avem o pârtie pe care o administrăm noi, pârtia noastră, trebuie să o scoatem, pentru că înainte, pe timpul lui Ceaușescu, s-o construit cum s-o construit, noi trebuie să urmăm calea legală.

EurActiv.ro: Care sunt sursele de venit ale locuitorilor comunei Băișoara, în ce domenii lucrează?

Minodora Luca: O mare parte din oameni lucrează la Cluj, lucrează în toate domeniile, o altă parte lucrează la școala, la primărie – foarte mulți pensionari, tinerii au migrat în Cluj, în Florești. S-a extins exploatarea minieră unde aveau locuri muncă, aici nu mai aveau putere economică, tinerii s-au dus, au studiat la Cluj și au rămas în orașul Cluj pe mai departe.

EurActiv.ro: Totuși, au rămas și în localitate.

Minodora Luca: Au rămas, da, în Muntele Băișorii o parte dintre ei se ocupă de turism, avem peste 600 de case de vacanță, câteva pensiuniuni, iarna sunt mulți angajați la teleschi, la tot ceea ce întâmplă în Muntele Băișorii. Aerul este foarte curat, ozonat, locul II în Europa, locul I în țară. Invit pe toată lumea să vină să viziteze Muntele Băișorii. I-așteptăm cu drag și cu brațele deschise.

Disclaimer: Interviul a fost realizat la sfârşitul anului trecut. Primarul liberal a decedat joi.