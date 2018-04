EurActiv.ro: Cum a evoluat piața consumului?

Cezar Ion: A evoluat enorm. Până prin 2007 aveam dificultăți să publicăm poze cu persoane de sex feminin care participă la degustări. Era un domeniu rezervat exclusiv bărbaților de peste 55 de ani, cu costume maro, așa, ca la adunarea de partid PCR, care

Absolut închis, ca o cutie încuiată și sigilată.

Cezar Ion: [În publicația Vinul.ro] noi am cultivat poze cu oameni tineri la degustări de vinuri, cu oameni care se distrau, nu doar studiau vinul așa, ca niște călugări de ev mediu, care fac caligrafie.

Există mai multe categorii de consumatori:

- unii care știu tot

- unii care nu știu nimic, dar degrabă dătători de opinii

- unii care nu știu prea mult, dar vor să afle. Chiar dacă au prejudecăți, nu se grăbesc să rămână ancorați doar în ele, mai spune Cezar Ion, ei sunt deschiși să descopere și alte gusturi, și alte lumi, și altfel de tipuri de socializare.



[Prin intermediul revistei și al site-ului] noi nu suntem niște educatori, noi suntem niște stâlpi de iluminat ca oamenii să își poată găsi propriul drum...

EurActiv.ro: Fake it till you make it

Cezar Ion: Yes, yes, Fake it till you make it.