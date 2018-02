Bursa de la București a deschis în scădere accentuată marți dimineață, urmând trendul piețele internaționale de acțiuni.

Indicele Dow Jones, principalul indicator al bursei din New York, a înregistrat luni cea mai mare scădere din istorie, de peste 1.100 de puncte, după o lungă perioadă de creșteri constante. Procentual însă, nu a fost cel mai mare declin al indicelui bursier, căderea de 4,6% fiind mult sub prăbușirea de peste 22 de procente din 19 octombrie 1987, cunoscută sub numele de „lunea neagră”.

Însă scăderea din Statele Unite a provocat o reacție în lanț și pe celelalte piețe de acțiuni. Bursa din Tokio a pierdut aproape 5% în ședința de marți, iar acțiunile cotate la Shanghai au coborât în medie cu circa 3,5%. Și piețele din Europa au deschis în scădere cu peste 3%, urmând trendul imprimat de Asia.

Și la București, principalele acțiuni au înregistrat un declin comparabil, astfel că indicele BET, al celor mai tranzacționate zece acțiuni, era în scădere cu 2,8% la ora 10:24, recuperând o parte din pierderea suferită în primele minute ale ședinței, când a fost cotat și la minus 3,3%.

Analiștii se așteaptă ca declinul să continue, iar contractele futures - care estimează evoluția viitoare a activelor - indică un nou declin de 400 de puncte, mai puțin de jumătate din pierderea de luni, al indicelui Dow Jones în ședința de marți.

Pe de altă parte, datele economice sunt în general pozitive, astfel că majoritatea observatorilor notează că declinul record este doar o „corecție” a pieței după o îndelungată perioadă de creșteri, alimentată de profituri solide ale corporațiilor, în special pe piețele dezvoltate, și de revenirea economică din SUA și Europa.

Este greu de spus ce va urma pe bursa de la București, care este de multe ori decuplată de la creșteri, dar aproape întotdeauna este influențată de pesimismul de pe piețele mondiale. Analiștii așteaptă pentru acest an o evoluție bună a acțiunilor companiilor care distribuie dividende consistente - cum ar fi firmele de stat, care plătesc o mare parte a profitului înregistrat pentru a alimenta bugetul de stat - în contextul în care oricum puține active listate la București sunt cu adevărat interesante pentru investitorii mari.