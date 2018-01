Banca națională a calculat marți un curs oficial de 4,6571 lei/euro, foarte aproape de minimul record consemnat în ultima ședință a anului trecut.

Cursul este cu aproape 0,5% mai slab decât cel anunțat luni, de 4,6348 lei/euro.

Luni, banca centrală a luat o decizie-surpriză, de a majora rata de referință a dobânzii cu 0,25 puncte procentuale, de la 1,75% la 2%, iar guvernatorul BNR a spus că leul ar putea fluctua într-o marjă de 5-6%. A fost pentru prima dată când Mugur Isărescu a menționat o marjă acceptabilă pentru banca centrală, chiar dacă nu a precizat și o valoare absolută.

„În ultimii ani, cursul s-a plimbat în jur de 5%, adică de la 4,40 la 4,65 lei. E greu de spus că am avut mari deprecieri în patru ani. Dacă am lua ca bază de calcul 4,5 lei, cât a fost anul trecut, atunci mişcarea este sub 3%. Asta înseamnă să ai un curs flexibil. Noi nu avem curs bătut în cuie”, a spus Isărescu.

Și dobânzile interbancare au crescut ușor marți dimineață, Robor la 3 luni urcând de la 2% la 2,04%.