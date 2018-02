Ministrul energiei, Anton Anton, și-a propus o eficientizare a sectorului energetic și promite că mult-așteptata strategie va fi finalizată în acest an, dar nu cunoaște exact de ce investiții este nevoie și dacă prețul energiei este corect.

Într-un interviu acordat agenției de presă Agerpres, Anton Anton a spus că principala sa prioritate este creșterea eficienței sistemului energetic.

„Problemele pe care le avem în sectorul energetic sunt nişte probleme de eficientizare a întregului sistem. Deci eu astăzi am un sistem energetic frumos, o ţară bogată, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o. Uitaţi-vă şi pe chestia asta cu mixul energetic (ministrul are calculatorul deschis pe site-ul Transelectrica, la starea sistemului energetic în timp real - n.r.), am hidro, am cărbune, am hidrocarburi, am gaze, am biomasă, vânt, bate vântul de ne-ndoaie acum, producem foarte mult din vânt”, spune ministrul în interviul citat.

„Problema pe care o am este ca acest mix să funcţioneze bine şi eficient. Că nu-i totuna să am o centrală care merge prost şi care sigur că produce şi alta care merge bine. Eficient înseamnă turbine mai bune, construcţii hidrotehnice mai sigure, eficient şi sigur, da?”.

Anton Anton a amintit că România a investit foarte mult în termocentrale, pentru a respecta condiţiile de mediu impuse de Uniunea Europeană, dar și că sunt hidrocentrale cu turbine vechi de zeci de ani, care au nevoie de modernizare.

„Noi, la energie, ne ocupăm de două lucruri extreme. Între ele sunt mai multe lucruri, dar noi ne ocupăm de producţia de energie, pe de o parte, şi de eficienţă energetică, pe partea cealaltă. Dacă eu produc energie mai puţin eficient, crezi că e bine? Eu cred că nu e bine. Eficienţa energetică trebuie să fie şi o preocupare constantă a producţiei”, a spus ministrul.

Anton a declarat că în acest an ministerul va finaliza strategia energetică, la care se lucrează de foarte mulți ani, iar aceasta nu va elimina cărbunele din mixul energetic.

Ministrul spune că România a investit un miliard de euro în retehnologizarea termocentralelor, care sunt acum conforme cu cerinţele de mediu, dar care nu corespund cerinţelor pe care Comisia Europeană vrea să le impună pentru anii viitori. Ce urmează? „Mai băgăm nişte bani ... Cam vreo sută de milioane, cam aşa”.

„Eu nu mă duc la Comisia Europeană să cer derogări. Eu mă duc şi spun: ăsta e planul meu şi asta pot eu să fac, asta nu înseamnă derogare, asta înseamnă că mă duc cu nişte studii, documentat şi spun asta pot să fac. Pe mine mă deranjează că toată lumea are senzaţia că mergem la Comisia Europeană şi ne rugăm de ei. Nu, nu! Suntem membri în Uniunea Europeană cu aceleaşi drepturi pe care le are toată lumea şi membri raţionali şi, cum să vă spun, responsabili. Nu suntem aşa, acolo, de formă şi de umplutură”.

Astfel, Anton Anton a reiterat că România nu va mai închide nicio termocentrală şi nicio mină, și că ministerul este în discuţii foarte avansate cu investitori pentru copnstrucția a încă două reactoare la centrala nucleară de la Cernavodă.

„Discuţiile astea continuă. Alaltăieri au fost pe-aci. M-am întâlnit... i-am văzut în lift. Deci discuţiile astea sunt nişte discuţii continue, la care ministerul şi-a manifestat disponibilitatea şi discuţiile cu investitorii nu sunt nişte chestii simple şi nu sunt nişte chestii la care hai, gata, ne-am aşezat, am semnat şi la revedere, nu e aşa”, a spus Anton Anton despre negocierile cu investitorii interesați de investiția la Cernavodă.

În plus, ministrul a vorbit de retehnologizarea reactoarelor operaționale, dar nu știe de câți bani este nevoie pentru acestea. „Părerea mea este că avem bani. Da. Dacă ne gospodărim cumsecade. Avem bani să facem toate lucrurile, dacă stabilim nişte priorităţi. Eu am nişte priorităţi, iar retubarea reactorului 1 este una dintre cele mai importante priorităţi pe care le am. Nu ştiu dacă e chiar prima, dar este o prioritate extrem de importantă pentru mixul de energie despre care v-am vorbit”.

Anton nu a vrut să spună dacă preţul energiei plătit de consumatorii finali este cel corect la ora actuală, spunând că nu ministrul este cel care stabileşte preţul energiei? „Nu ştiu dacă este cel corect. După părerea mea, ca şi consumator, îmi doresc să fie preţul cât mai mic. Ca să fie preţul cât mai mic, ministerul trebuie să facă ce v-am spus şi mai devreme, să eficientizeze producţia de energie”.