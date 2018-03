Comisia Europeană a publicat un proiect de acord privind ieșirea Marii Britanii din UE, care include soluții juridice la probleme spinoase, dar pentru care britanicii nu au făcut nicio propunere concretă. Cum răspunde Londra?

Sătui să aștepte soluții de la britanici, oficialii de la Bruxelles au produs un document care a iritat guvernul de la Londra, deși negociatorul-șef al UE, Michel Barnier a susținut că nu conține nicio „surpriză” pentru partenerii britanici.

Răbdarea europenilor a fost îndelung testată pe parcursul negocierilor privind Brexit, dar nervozitatea Bruxelles-ului nu a părut nicicând mai evidentă ca în ultima săptămână. Barnier a reiterat, în cadrul unei conferințe de presă miercuri: „dacă vrem ca aceste negocieri să aibă succes, şi eu vreau să aibă succes, ele trebuie să fie accelerate”.

Declarația lui Barnier, survenită după publicarea unui proiect de acord de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, produs de juriștii din Bruxelles, arată că UE consideră că britanicii tergiversează negocierile și perioada rămasă până la momentul planificat pentru Brexit - sfârșitul lui martie 2019 - ar putea fi prea scurtă pentru rezolvarea tuturor problemelor.

O nouă poziție de negociere

De altfel, Donald Tusk, președintele Consiliului European, a sumarizat noua poziție de negociere a Europei: aveți o idee mai bună? Practic, autoritățile UE au pus pe masă un document, iar britanicii nu au decât să propună soluții mai convenabile la problemele spinoase, pe care apoi cele două părți să poarte negocieri.

Comisia Europeană spune că proiectul acordului privind retragerea Regatului Unit traduce în termeni juridici rezultatul negocierilor din prima fază, încheiate în decembrie. De atunci însă, negociatorii UE au așteptat de la britanici, fără rezultat, soluții pentru unele chestiuni rămase în suspensie, precum granița dintre Irlanda, stat ce va rămâne membru UE, și Irlanda de Nord, parte a Marii Britanii.

Joi dimineață, înainte de a pleca la Londra pentru o întrevedere cu premierul Theresa May, Tusk a spus că îi va cere acesteia o „idee mai bună” pentru evitarea unei frontiere fizice în Irlanda.

UE propune ca Irlanda de Nord să rămână în cadrul pieței comune europene, ceea ce înseamnă că ar fi sub jurisdicția UE, dar această idee a iritat Londra, iar premierul May a spus încă de miercuri că nu va accepta un acord cu Uniunea Europeană care să pună sub semnul întrebării integritatea constituţională a Marii Britanii.

„Proiectul de acord publicat de Comisia Europeană, dacă va fi pus în practică, va afecta negativ piaţa comună britanică şi va ameninţa integritatea constituţională a Regatului Unit, creând o frontieră vamală şi legală în Marea Irlandei, şi niciun prim ministru britanic nu ar putea accepta vreodată acest lucru”, a declarat May.

Filozofia prăjiturii

Tusk a fost mult mai dur în urmă cu o săptămână, într-o conferință de presă ținută după o întrunire informală a șefilor de stat din UE care a analizat parcursul negocierilor privind Brexit.

„Dacă informaţiile apărute în presă sunt corecte, mi-e teamă că poziţia curentă a Marii Britanii este bazată pe pură iluzie. Se pare că filosofia «prăjiturii» este încă în viaţă”, a spus Tusk, făcând referire la ideile britanicilor că vor reuși să rămână cu prăjitura chiar şi după ce o vor mânca - respectiv să se bucure de beneficiile pieței unice europene după ce vor ieși din această piață.

Comentariul lui Tusk a fost atât de acid încât până și Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, cunoscut de altfel pentru remarcile sale spirituale, a admis că nu poate spune ceva mai spumos pentru a critica poziția Londrei. „Președintele Consiliului v-a oferit un titlu pentru mâine”, le-a spus Juncker reporterilor din Bruxelles.

O săptămână mai târziu, premierul Theresa May va susține, la Londra, un discurs în care va prezenta viziunea britanică privind acordul post-Brexit, care ar trebui să fie mai profund și mai cuprinzător decât orice alt acord de liber-schimb aflat acum în vigoare în lume. Vineri, May va vorbi despre viitoarea relație dintre UE și Marea Britanie, dar extrasele din discurs furnizate presei în avans nu conțin referiri la proiectul de acord publicat miercuri de UE.

Negocieri viitoare

Interesantă este o mențiune din comunicatul de presă al Comisiei Europene. Înainte de a fi negociat cu britanicii, textul proiectului de acord va fi discutat de Consiliu și de Comisia privind Brexit a Parlamentului European. Consiliul a cerut deja Marii Britanii detalii despre poziția Londrei privind relația viitoare - pe care le-ar putea oferi May în discursul de azi - pentru a adopta noi linii directoare de negociere la o reuniune din 22-23 martie.

Având în vedere faptul că acordul privind retragerea trebuie să fie convenit și ratificat înainte de retragerea Regatului Unit, este important să se acorde suficient timp pentru negocieri, atrage atenția, din nou, Comisia. Oficialii de la Bruxelles ar vrea ca negocierile să fie finalizate în termen de opt luni.

Proiectul de acord integrează și un text referitor la perioada de tranziție, dar în varianta propusă de UE - până la finalul lui 2020 - și nu cea solicitată de Marea Britanie - doi ani de la data programată a ieșirii din comunitate, respectiv martie 2021.

Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la 30 martie 2019.