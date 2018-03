Decisă să nu lase România să o ia pe urmele Poloniei și Ungariei, Comisia Europeană l-a trimis pe prim-vicepreședintele Frans Timmermans să le bage mințile în cap politicienilor români. Aceștia nu dau semne că au înțeles mesajul oficialului european.

În ziua în care eurodeputații aprobau propunerea Comisiei Europene de a activa Articolul 7 din Tratatul UE (încălcări grave ale valorilor europene) împotriva Poloniei, Frans Timmermans făcea slalom printre măneții Bucureștiului pentru a-i convinge pe politicienii români să facă legi pentru cetățeni, nu pentru ei, și să-și mute atenția de pe legile Justiției pe problemele reale ale oamenilor. #PE

Oficialul european a transmis câteva mesaje clare, îndemnând România să nu se înece la mal și să facă regrese în tentativa sa de a-i fi eliminat Mecanismul de Cooperare și Verificare. Pentru urechile lui Tudorel Toader și ale altor politicieni din arcul guvernamental, Timmermans a atras atenția că atacurile publice la adresa justiției creează o imagine negativă României.



Că politicienii români s-au făcut că nu înțeleg avertismentele și sfaturile lui Timmermans se vede din declarațiilor lor după întrevederile avute cu comisarul responsabil pentru mai buna legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta drepturilor fundamentale. Cei din comisia specială parlamentară pentru legile Justiției au rămas la părerile de dinainte. Mai mult, Florin Iordache l-a mințit în față pe oficialul CE, spunându-i că nici vorbă de un amestec al politicului în Justiție.

Dragnea a așteptat să plece Timmermans pentru a ieși să-și spună mesajele destinate exclusiv propriului electorat, bătând monedă în continuare pe informațiile eronate are ajung la Bruxelles, deși prim-vicepreședintele CE i-a spus în mod ferm că știe foarte bine ce se întâmplă la București.

În timp ce coaliția guvernamentală depune toate eforturile pentru așa-zisă reformă a justiției, lucrurile nu merg deloc bine în țară.

Anul 2018 a început la fel ca precedentul: veniturile bugetare au crescut, dar cheltuielile au crescut cu mult mai repede, astfel că rezultatul este considerabil mai slab ca în ianuarie 2017.

Guvernul se tot chinuie să-și repare greșeala făcută în legislația fiscală și mai amână rezolvarea situației provocată de faimoasa declarație 600. În ședința de guvern nu a fost adoptată nicio ordonanță de urgență - așa cum promisese ministrul de Finanțe - ci doar a fost pus în dezbatere un proiect de modificare a legislației fiscale pentru persoane fizice, care prevede posibilitatea reținerii contribuțiilor sociale la sursă pentru anumite tipuri de venituri, dar și comasarea mai multor declarații.

