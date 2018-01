În loc să se concentreze pe rezolvarea situației din Poliție, premierul și ministrul de Interne au profitat de cazul polițistului suspect de pedofilie și agresiuni sexuale pentru a se răfui, într-o confruntare de tip grădiniță.

Incapabili să înțeleagă cât de mult afectează cazul polițiștului Eugen Stan imaginea poliției și cât de necesară e luarea unor măsuri rapide și ferme pentru spargerea puroiului din această instituției, Mihai Tudose și Carmen Dan și-au văzut de răfuielile politice.

În loc să-și demită ministrul în care nu mai are încredere, Mihai Tudose așteaptă ca Dan să demisioneze. Ministrul însă nu știe că răspunde politic în fața premierului, așa că vine și ne spune că partidul a pus-o în fruntea Internelor, partidul trebuie să o dea jos.

Concluzia a fost trasă de liderul PNL. Doi miliţieni, Dragnea de Teleorman şi la Dragnea de Brăila, se răfuiesc pentru controlul MAI, a susținut Ludovic Orban, criticând faptul că în acest moment Poliția Română este fără conducere, întrucât nimeni nu mai are autoritate asupra șefilor.

În timp ce guvernanții noștri se ceartă în nisip, etnicii români din Ucraina se luptă pentru a-și păstra identitatea într-o țară care vrea să elimine învățământul în limbile minorităților, devenite victime colaterale în conflictul dintre Kiev și Moscova.

Șeful diplomației române s-a deplasat la Cernăuți pentru a-i reaminti omologului său că Ucraina a promis că va prelua recomandările Comisiei de la Veneția privind Legea educației.

La Bruxelles, Comisia Europeană a prezentat o serie de măsuri care au drept scop construirea unei infrastructuri de supercalculatoare europene de talie mondială. România, care altfel se laudă cu industria sa de IT&C, nu participă la inițiativa în valoare de un miliard de euro.

Vești proaste pentru fanii referendumului privind redefinirea familiei. Avocatul general al CJUE, care participă la procesul intentat de un român căruia autoritățile române nu i-au recunoscut căsătoria cu un alt bărbat, și-a publicat opinia.

”Deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria între persoanele de același sex în ordinea lor juridică internă, ele trebuie să respecte obligațiile care le revin în temeiul libertății de circulație a cetățenilor Uniunii”, a precizat avocatul general Melchior Wathelet. De obicei, opinia avocatului general anticipează modul în care Curtea de Justiție a UE soluționează un caz.

Statele UE au reușit să detroneze Rusia din poziția de cel mai important investitor în R. Moldova. Cei mai mari cinci investitori străini din Republica Moldova au fost anul trecut țări membre ale Uniunii Europene - Olanda, Spania, Franța, Cipru și România - în timp ce Federația Rusă a căzut pe locul 6. #BST

Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker, despre un subiect care în România nu se discută: ”Why Did Catherine Deneuve and Other Prominent Frenchwomen Denounce #MeToo?”