Donald Trump a pornit un război comercial. Cine va suferi mai tare?

Președintele american a semnat ordinul care introduce taxe vamale de 25% la importurile de oțel și 10% la cele de aluminiu. Donald Trump a exceptat, deocamdată, Canada și Mexicul, iar administrația americană a invitat și alte state la negocieri.

Uniunea Europeană a avertizat însă că SUA nu poate negocia individual cu statele membre, pentru că neaplicarea taxelor cu un stat trebuie extinsă la nivelul întregului bloc comunitar. În paralel, Comisia Europeană a pregătit „un arsenal” de riposte, deși nu își dorește escaladarea unui război comercial cu UE.

Dacă a reușit să-și enerveze principalii aliați cu aceste taxe, Trump încearcă să își calmeze din adversari. Președintele american se va întâlni cu Kim Jong Un, președintele Coreei de Nord, care ar fi promis că se va abține de la orice nou test nuclear sau cu rachetă. După insultele schimbate de cei doi în ultimul an, în mai am putea afla în sfârșit răspunsul la o întrebare arzătoare: cine are butonul mai mare?

În România, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu omologul sârb, Aleksandar Vucic, în care au discutat de aderarea Serbiei la UE, Kosovo, dar au atins și tema extrădării lui Sebastian Ghiță.

Pe plan politic, cu două zile înainte de congresul PSD, USR a scos un sondaj potrivit căruia social-democrații au scăzut mult în preferințele electoratului. Dragnea a luat în derâdere sondajul, remarcând inclusiv momentul publicării.

După discuțiile de la Bruxelles privind sectorul apiculturii, AFIR reamintește crescătorilor de albine că pot lua fonduri nerambursabile din PNDR pentru investiții în domeniul apicol. #AGRI

