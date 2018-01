Tot mai mulți politicieni s-au implicat în discuția despre avertismentul Comisiei Europene privind modificarea legilor justiției.

Comisia Europeană a avertizat România că ar trebui să regândească modificările pe care intenționează să le facă la legile care asigură independența justiției și pregătirea infractorilor, dar Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, liderii partidelor ce formează coaliția de guvernare, au considerat că executivul UE nu este corect informat în privința transparenței cu care s-a desfășurat procesul legislativ.

Într-un răspuns transmis Digi24, Comisia spune că „a urmărit îndeaproape procesul parlamentar din România și evoluția discuțiilor asupra acestor legi în decurs de mai multe luni. Suntem foarte bine informați despre acest proces, despre mizele care sunt în joc și despre potențiale riscuri”. În replică, Tăriceanu a recomandat, din nou, Comisiei „să se informeze mai bine asupra realităților politico-juridice din România și să dea o informare corectă”.

Mai mulți politicieni din opoziție au criticat replica celor doi lideri ai Parlamentului, avertizând că România poate pierde fonduri europene și chiar că există pericolul de a fi dată afară din UE, în timp ce lideri ai partidelor de la putere au spus că scrisoarea semnată de președintele și prim-vicepreședintele Comisiei, Jean Claude Juncker și Frans Timmermans, este o interferență în procesul legislativ al României.

În acest timp, Dragnea și Tăriceanu mai trebuie să formeze și un guvern, care ar putea include și miniștri cercetați penal - pentru că pot, după cum a declarat Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD. „Dragnea vrea să aducă la propriul nivel, acela de condamnat penal, cea mai importantă instituţie executivă a ţării, Guvernul României”, a spus fostul președinte Traian Băsescu.

Va fi interesat de văzut cum vor fi priviți „penalii” de corespondenții lor din celelalte state membre UE peste un an, când România va prezida Consiliul Uniunii Europene. Ministrul afacerilor europene Victor Negrescu este optimist: „trebuie să separăm probleme interne de Președinția Consiliului, aceasta e a României nu a unui anumit guvern, suntem capabili să asigurăm o Președinție de succes”.

Totuși, măcar unul dintre miniștrii PSD pare că are onoare: În contextul în care Înalta Curte de Casație discută o cerere de redeschidere a unei anchete penale ce îl are drept subiect pe actualul vicepremier Paul Stănescu, acesta a spus că nu va ezita să demisioneze în cazul în care va fi pus sub acuzare în dosar, care are ca obiect deturnarea de fonduri de la Consiliul Judeţean Olt.

Într-un alt dosar vedetă, cel al grupului infracțional organizat din Teleorman, Tel Drum și-a cerut falimentul, dar DNA cere suspendarea procedurii, pentru că nu ar mai putea fi recuperat prejudiciul de zeci de milioane de euro.

În acest timp, un membru CSM susține că George Soros este de vină pentru poziția Comisiei Europene privind modificarea legilor justiției. Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al Magistraturii a denunțat presupuse întâlniri dintre președintele CE, Jean-Claude Juncker, și miliardarul de origine ungară: „Ultima dată s-au văzut cu o lună și jumătate în urmă când unul din subiectele principale ale discuțiilor a fost justiția din România”. Soros trebuie să fie un lobbyist extrem de priceput, pentru că și Parlamentul European va discuta peste două săptămâni situația justiției din România.

Schimbând cadrul, vă prezentăm un infografic despre planurile UE pentru protecția pădurilor și beneficiile pe care le aduc zonele forestiere. Și intențiile pentru salvarea albinelor europene. #AGRI

Recomandarea de lectură a zilei vine din Washington Post: Casa Albă a cerut împrumut un Van Gogh pentru reședința familiei Trump, muzeul Guggenheim le-a oferit un closet de aur de 18 karate.