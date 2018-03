Marea Britanie pare să aibă suficiente dovezi care să ducă la Moscova în cazul atacului cu substanțe neurotoxice asupra unui spion.

Expulzarea de către Marea Britanie 23 de diplomați ruși este una din măsurile dure pe care le putea lua Londra împotriva unui stat ostil. Russia nu pățește prea des să-i fie expulzați diplomații din statele europene, iar acest lucru apare de regulă când SUA descoperă spionii îmbrăcați cu haine diplomatice. Nici „deghizarea” spionilor în diplomați nu e o descoperire.

Metodele folosite pentru a elimina foștii spioni, aflați acum sub protecția Marii Britanii, îi dau însă de gol. Gazul se produce doar în Rusia și este în dotarea militară a Rusiei.

Expulzarea celor 23 de diplomați ruși pune în încurcătură Rusia, care va trebui s răspundă cu aceeași măsură. De văzut, însă, dacă va găsi în ambasada Marii Britanii în Rusia 23 de diplomați britanici.

La noi, „gazul neurotoxic” este folosit în comisia Iordache asupra legilor Justiției, proaspăt întoarse de la Curtea Constituțională. Așa cum era de așteptat, membrii PSD-UDMR au dat proprii interpretări deciziilor Curții Constituționale, iar opoziția PNL-USR a citit altceva.

Drept urmare, deși nu s-a votat nimic, au fost contre dure, dar și o propunere scoasă din joben de Iordache care îl scoate pe președinte din procedurile de numire a șefilor din justiție.

Apropo de președinte, Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Și dacă Londra are treabă cu Rusia în ultimele zile, Uniunea Europeană are o problemă cu Statele Unite, mai exact cu Donald Trump. „Make trade, no war” a fost mesajul lui Donald Tusk către președintele SUA, în urma deciziei acestuia de a tarifa cu 25% importurile de aluminiu și oțel.

Tot despre Uniuniea Europeană și bani: eurodeputații cer creșterea bugetului multianual al UE. Parlamentul European spune că viitorul buget pe termen lung al UE ar trebui să finanțeze priorități noi, dar și să compenseze orice deficite cauzate de Brexit. #PE

Recomandare de lectură: Washington Post a realizat un timeline cu toți oamenii lui Trump dați afară din funcții.