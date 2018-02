Tudorel Toader a prezentat un raport politic și nu unul profesionist prin care a cerut revocarea șefei DNA. Incapacitatea ministrului de a se opune dorințelor PSD-ALDE va avea urmări nefaste pentru situația justiției, dar și pentru România.

Mult-așteptatul raport al lui Tudorel Toader e o însăilare de argumente pe alocuri rizibile, precum faptul că procurorul-șef al DNA ar fi afectat iremediabil imaginea României prin interviurile date sau decizia CCR în cazul Belina, favorabilă DNA, dar interpretată de ministru ca fiind negativă.

De ce a ales Tudorel Toader să se facă de râs, să se discrediteze profesional executând orbește ordinele lui Dragnea și Tăriceanu e greu de înțeles. Șantajul sau promisiunea unei recompense ar fi două dintre posibilități. Altfel nu se explică prestația jalnică a ministrului Justiției care riscă să arunce în aer România.

Puțin probabil ca CSM să dea un aviz pozitiv argumentelor de tip Antena 3 și România TV prezentate de Tudorel Toader. Și oricum președintele Iohannis e liber să decidă ce vrea. Problema e cum vor primi social-democrații o respingere a revocării. Declarațiile lor din ultimul timp și laudele aduse raportului nu prea lasă loc de speranțe: par dispuși să pârjolească tot pentru a-și atinge scopul: debarcarea lui Kovesi din fruntea DNA.

După sceneta prost regizată de la Ministerul Justiției, concluzia eurodeputatului Siegfried Mureșan e că MCV nu trebuie ridicat, pentru ca ”justiția și oamenii cinstiți din România să fie apărați în fața lui Dragnea, Toader și a tuturor politicienilor care vor să acapareze justiția”.

Unul dintre colegii lui Tudorel Toader de la Facultatea de Drept din Iași a criticat ieșirea ministrului, precizând că niciunul dintre cele 20 de puncte nu are susținere juridică sau rațională: ”Ce-a fost acest jalnic spectacol? Cum poți tu, Românie, să suporți asemenea nenorocire? Totul este deconcertant”.

Circa 1.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei după anunțul ministrului, iar Corupția ucide anunță un protest pentru duminică.

În timp ce social-democrații au o singură preocupare: să-și scape colegii ”penali” de brațul legii, la nivel european se discută lucruri importante, care afectează inclusiv România. Șeful statului se află la Bruxelles, unde participă la o reuniune informală în care se va discuta despre bugetul post-Brexit. Ținând cont de situația de acasă, Iohannis se va afla într-o situație ingrată dacă va fi nevoit să combată ideea legării fondurilor europene de respectarea statului de drept.

Agricultura riscă să piardă bani în bugetul UE post-2020, deși Politica Agricolă Comună se bucură de sprijinul europenilor. Potrivit unui Eurobarometru special, două treimi dintre români și-ar dori o creștere a sprijinului acordat fermierilor. #AGRI

