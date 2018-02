Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, a declarat, într-un interviu acordat agenției IPN, că 2017 a fost un an important pentru relaţiile dintre UE şi Republica Moldova.

”A fost un an întreg când au activat în plină forţă şi Acordul de Asociere, şi Acordul de Liber Schimb. Deci, pe o parte, a fost un an de consolidare a relațiilor, de susţinere activă a Republicii Moldova din partea Uniunii Europene, dar şi un an când am avut un dialog foarte deschis, sincer şi când au intrat în uz elemente noi pentru relațiile noastre. Mă refer la condiționarea politică pentru acordarea asistenței macrofinanciare, legată de procese politice sau mai concret de adoptarea noului sistem electoral, după ce nu au fost ascultate recomandările din partea Comisiei de la Veneţia şi OSCE. Dar, în general, cooperarea noastră a continuat, schimbul comercial creşte, au continuat să intre investiţii în Republica Moldova, chiar dacă nu în ritmul pe care ni l-am dori, de aceea sperăm că a fost şi un an de început de folosire din plin a capacităţilor oferite de către Acordul de Asociere cu componenta sa importantă - Acordul de liber schimb”, a afirmat diplomatul european.

Peter Michalko a precizat că au continuat eforturile pentru promovarea şi implimentarea reformelor în domeniile care ţin de Acordul de Asociere, inclusiv cele de bază cum ar fi respectarea sistemului democratic, al drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

”Dar ... am fost nevoiţi şi să luăm astfel de măsuri ca stoparea asistenţei bugetare în domeniul justiţiei pentru anii precedenţi, din cauza lipsei de reforme asupra cărora am convenit anterior, dar care, din păcate, nu au avut loc. În general, eforturi am văzut, dar rămâne încă foarte multe de făcut pentru reformele din mai multe domenii”,

a mai precizat el.

În privința modificării Codului electoral, Michalko a reiterat faptul că, în opinia Bruxellesului, recomandările Comisiei de la Veneţia nu au fost respectate.

În ceea ce privește lupta anti-corupție și reformarea sistemului judiciar, ambasadorul Uniunii Europene a subliniat că în ultimul an s-a făcut mult pentru construirea și susţinerea structurilor anti-corupție:

”Acum vorbim despre eficiența și funcţionarea lor în modul care trebuie, căci corupţia trebuie eliminată la toate nivelurile, nu doar la cele de jos. Pentru aceasta este nevoie de voință, inclusiv politică, iar testul principal în acest sens cred că îl constituie acum modul în care este investigată frauda bancară care s-a întâmplat în Republica Moldova şi unde aşteptam ca să fie aduşi la răspundere cei care sunt vinovaţi şi să fie şi recuperate resursele care pot încă sa fie găsite”. (Interviul integral, pe Ipn.md).