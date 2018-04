Localnicii din Scoreni (Republica Moldova) nu au mai avut lumină noaptea pe străzi de vreo 35 de ani. De la „perestroikă” încoace, au rămas doar stâlpii vâjâiți de vânt. Europenii le-au dat o nouă „viață”. Acum, noaptea, se vede totul ca în palmă.

Oamenii se adună serile și „pun țara la cale”: discută despre pensii, politică, oligarhi… În ultimii ani, în mai multe localități din Moldova au venit europenii cu LED-urile. Oamenii așa și spun: „Au venit europenii să ne aducă lumină!”. Luna, rotundă ca pâinea cea de casă, ne-a urmărit pe tot parcursul drumului spre satul Scoreni, iar când ne-am apropiat de localitate, s-a ascuns ca la comandă.

FOTO: Report.md

Stătea pitită după un nor de parcă se temea ca nu cumva să ne strice pozele. Deși deja amurgise de-a binelea când am ajuns în sat, oamenii încă trebăluiau pe ulițe. Eram niște necunoscuți pentru ei, dar toți se salutau. Unii chiar căutau capăt de vorbă: „Da voi de-a cui sunteți, fa, fetelor?”. După ce își satisfăceau curiozitatea, își vedeau de drum, bucuroși că în satul lor au venit jurnaliștii. „De când ne-au pus europenii lumină la stâlp, parcă ne mai văd și pe noi cei de la Chișinău”, - a spus mândră mătușa Chilina pe care am întâlnit-o lângă magazinul din sat.

Trei kilometri de „lumină europeană”

Mătușa Chilina: „Acum stăm la poartă cu vecinele până târziu” / FOTO: Report.md

Când a văzut obiectivul aparatului de fotografiat, a început a-și aranja colțul baticului zâmbind: „Ei, da’ ce, o să mă fotografiați așa bătrână și cu haine de la „gumanitarkă”?”.

Apoi, ca la comandă, începu să ne dezvăluie „date cu caracter personal”: ”La școală îmi spuneau Aculina, dar în certificatul de naștere sunt scrisă Chilina…”. Am întrebat-o dacă nu-i este frică să meargă noaptea prin sat. „Da’ de cine să mă tem? De când au venit europenii cu lumina, nu s-a mai auzit ca cineva să fi pățit ceva pe drum”, ne-a spus bătrâna, arătând cu mâna spre strada iluminată.

Investiție în viitor

FOTO: Report.md

Sistemul de iluminare stradală la Scoreni a fost modernizat anul trecut. 80 de LED-uri au fost montate pe piloni - dispozitive care consumă de cinci ori mai puțin decât becurile tradiționale și cu o durată de „viață” de aproximativ 15 ani.

„De când cei de la Chișinău au furat miliardul, europenii nu le mai dau bani. Ne dau nouă, oamenilor de la sate, ne ajută pe noi, cei amărâți, nu pe cei care fură banii”, - alunecă ușor spre politică mătușa Chilina.

FOTO: Report.md

Investiția a fost de 610 mii lei. 400 de mii au fost oferiți de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, prin intermediul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Ceilalți bani au fost agonisiți de localnici, dar și de la băștinașii din diaspora, care au vrut să contribuie la bunăstarea localității lor. Prin intermediul acestui proiect, mai multe localități au fost modernizate: în unele au fost construite drumuri, în altele – reparate edificiile culturale și sportive, iar câteva localități au optat pentru amenajarea spațiilor de agrement.

Harta localităților modernizate prin intermediul proiectului MiDL. FOTO: PNUD

Acum în sat e bine!

Mătușa Chilina nu știe cum e în Europa, dar este bucuroasă că acum, lumina de la becurile instalate la stâlp, îi luminează noaptea toată ograda.

„Acum e biiine! Iarna, când se întunecă devreme, nici nu îndrăzneam să ies mai târziu din ogradă. Devreme ieșeam la ”butcă” (n.r. un butic alimentar) ca să cumpăr pâine și ce mai trebuie prin gospodărie și fuga în casă. Mai târziu nu ieșeam, n-avem ce căuta. Am dat și eu niște bani - așa cât m-a lăsat inima. Nu a fost o taxă anume”, ne-a dezvăluit bătrâna.

FOTO: Report.md

Siguranță pentru elevi

Sergiu Croitoru este elev în clasa 9-a. Învață la Liceul Teoretic ”Universul” din localitate.

„E bine că au pus lumină. Era înfricoșător noaptea pe drum până acum. Ca filmele cu vampiri”, - ironizează băiatul zâmbind. „Pentru mine e mai ușor, că locuiesc aici, aproape, dar pentru alți colegi, care locuiesc departe – era cumplit, mai ales iarna sau când era glod”, spune Sergiu.

Sergiu, elev în clasa a 9-a / FOTO: Report.md

Pentru un alt elev, Victoraș Jalbă, bucuria luminii stradale se termină acolo unde se încheie cei 3 kilometri de drum iluminat. Când ne-am întâlnit, băiatul se întorcea de la sport. Face kick-boxing deja de un an.

„Merg acasă. Când se aprind luminile, nu-mi mai este frică”, spune băiatul legându-și șiretul de la role. Mai face câteva rotocoale, apoi se îndreptă pe trotuar, lăsând în urmă o dâră de glod.

Victoraș se întoarce seara, acasă, de la kick-boxing / FOTO: Report.md

Lângă râu, bezna a pus stăpânire

E lumină doar pe strada centrală. Partea satului, lână râul Ișnovăț, a rămas în beznă. Acolo e întuneric încă din perioada sovietică. Oamenii folosesc lanternele ca să poată ajunge noaptea acasă – se feresc de glod și se apără de câini luminându-le în ochi.

Localnicii folosesc lanterna telefoanelor în partea satului de lângă râu / FOTO: Report.md

Stâlpi vechi, stâlpi noiRâul Ișnovăț bolborosește supărat după topirea zăpezii din ultimele săptămâni. Se aude un vuiet… E o stație electrică – una veche pe care o mai văzusem în copilărie. În partea asta de sat în genere nu este lumină. Stâlpii din lemn, montați după al doilea război mondial abia de se mai țin copăcel.

Sunt putrezi și înclinați. Probabil vor fi puși la pământ în zilele următoare, pentru că alături, stau „culcați”, unul lână altul, câțiva stâlpi noi din beton.

Lumină și la Congaz

Europenii „au dat lumină” și în sudul țării, la Congaz, un sat din Autonomia Găgăuză. Datorită asistenței Uniunii Europene și contribuției autorităților publice locale și regionale, oferită prin programul SARD (implementat de PNUD), aici a fost construit un sistem modern de iluminat public, cu o lungime de 40 de kilometri.

Valoarea investiției depășește 93 de mii euro, dintre care 70 de mii de euro sunt bani europeni. Restul banilor au fost alocați de autoritățile publice locale și de administrația de la Comrat. 480 de corpuri de iluminat LED au fost instalate aici.

Lumină după 25 de ani la Congaz / FOTO: PNUD

Prezent la evenimentul de lansare a sistemului de iluminat din Congaz, Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a precizat că promovarea accesului la resursele fundamentale înseamnă protejarea drepturilor și securității generațiilor actuale, dar și a celor viitoare.