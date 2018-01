Judecătorii constituționali au decis marți suspendarea atribuțiilor de președinte ale lui Igor Dodon pentru a putea fi numiți noii miniștri în guvernul condus de Pavel Filip. Dodon a reacționat furios.

Igor Dodon a semnat demisiile mai multor miniştri din Guvernul Filip, după ce Partidul Democrat a decis să facă remanieri, dar a refuzat să semneze decretele de numire în funcţie a noilor miniştri. Ca urmare, PDM a apelat la Curtea Constituțională, cerând să fie constate circumstanţe ce justifică interimatul funcţiei de preşedinte al Republicii Moldova.

La mijlocul lunii octombrie, Curtea Constituţională a statuat că preşedintele Republicii Moldova are dreptul să verifice dacă un candidat propus de prim-ministru corespunde funcţiei, însă nu are drept de veto în raport cu propunerea premierului.

Refuzul lui Dodon de a-şi îndeplini obligaţia constituţională de a da curs propunerii repetate a prim-ministrului constituie o încălcare gravă a obligaţiilor sale constituţionale şi poate fi considerat o situaţie în care preşedintele este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile. Ca urmare, interimatul este asigurat de preşedintele Parlamentului sau de prim-ministru.

Nu este prima dată când Igor Dodon a fost suspendat din funcție. În luna octombrie, când a fost numit în funcţie ministrul Apărării, Eugen Sturza, Curtea Constituțională a luat aceeași măsură, iar decretul de numire a fost semnat atunci de Andrian Candu.

Președintele Dodon a reacționat pe Facebook.

„Curtea Constituţională a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toată lumea că membrii CC au acceptat să „joace” aşa cum le dictează guvernarea democrată. Acum CC este nevoită să ia în continuare decizii controversate, la limita legii şi dincolo de limita bunului simţ. Era de aşteptat că CC va repeta trucul politic din 17 octombrie, când Preşedintele ţării a fost suspendat, pentru a fi învestit în funcţie ministrul apărării Sturz.

Deci guvernarea a ales calea simplistă şi abruptă, o cale înjositoare chiar şi pentru miniştrii propuşi. Aceşti miniştri intră în Guvern pe uşa din spate, fiind lipsiţi de legitimitatea şi credibilitatea cuvenite. Prin decizia de azi, CC a trecut definitiv în zona gri a democraţiei şi a statului de dept. Curtea şi-a reconfirmat imaginea de instrument politic docil, nu de organ constituţional. Este o cădere dezonorantă şi regretabilă pentru un stat care se vrea democrat. Cît priveşte poziţia mea, am decis să nu cedez, decît să explic apoi ani de zile de ce am numit în funcţie o garnitură de miniştri compromişi. Iar partea bună în toată această chestiune este că guvernarea se compromite din nou în ochii cetăţenilor. Ceea ce o va dezavantaja mult în acest an electoral", a scris Igor Dodon.