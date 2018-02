În 2016, cel mai mare beneficiar de fonduri europene a fost Polonia, cu un plus de 7,1 miliarde de euro, adică diferenţa dintre banii daţi la buget şi sumele primite prin programele europene, urmată de România, cu un plus de şase miliarde de euro, Grecia (plus 4,3 miliarde de euro), Ungaria (plus 3,6 miliarde de euro) şi Cehia (3,3 miliarde de euro), notează Kurier.at.