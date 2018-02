Conflictele, sărăcia și seceta au forțat sute de mii de africani să își părăsească locuințele. De aceea, Europa încearcă să-i ajute, iar ajutoarele iau forme diverse, de la semințe și manuale la sfaturi de creșterea copiilor.

Sunt peste 218 milioane de oameni care trăiesc în condiții de sărăcie extremă în Africa. Uniunea Europeană investește milioane de euro pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale africanilor, astfel încât să limiteze migrația acestora spre nord.

Asistența financiară oferită de UE în Africa se transformă în ajutor concret, precum plantații de cartofi dulci, fântâni sau școli. Dar transformarea banilor în active necesită ore de luptă cu birocrația, vizite dificile în teren și negocieri cu comunitățile locale, scrie Euractiv Cehia.

Jana Toužimská, de la People in Need, un ONG din Cehia care derulează proiecte în țări precum Etiopia, are ceva experiență în domeniu. Mulțumită unui proiect al organizației, comunitățile locale din Africa au învățat să cultive un soi de cartofi dulci bogat în vitamina A, care pot preveni nanismul. „Avem câmpuri de test unde îi învățăm pe localnici să cultive cartofii”, spune Toužimská.

Lucrători etiopieni din diferite organizații, care sunt mai buni cunoscători ai condițiilor de mediu, lucrează cu localnicii pentru a identifica soiurile de plante cele mai adaptate condițiilor dificile din țară.

Dar apariția unui câmp cultivat sau săparea unui puț sunt precedate de negocieri cu autoritățile guvernamentale, cele locale și, evident, cu bătrânii din comunitate. Doar atunci are loc o vizită în teren.

Potrivit lui Toužimská, comunicara cu localnicii este esențială. „Dacă le prezentăm un proiect și le explicăm cum poate influența sănătatea copiilor lor, vor vrea să coopereze”. Dar și ideile comunității pot fi incluse în proiect. Proceduri similare sunt utilizate și de alte organizații, precum CARE, care ajută persoanele cele mai vulnerabile – femeile și copiii.

„Activitățile noastre sunt întotdeauna bazate pe nevoile locale, altfel nu ar fi posibil”, explică Jan Koubek Kejzlar, director al sucursalei din Cehia a CARE. Kejzlar, care s-a întors recent dintr-o misiune de ajutoare a refugiaților din Sudanul de Sud aflați în Uganda, spune că pe lângă cuvintele de mulțumire vrea să audă și lucrurile care li s-au părut nepotrivite participanților în proiectele organizației.

UE a înființat un Trust Fund pentru Africa, care ar trebui să strângă până la 3,3 miliarde de euro. Comisia și Parlamentul European au solicitat de mai multe ori statelor membre să contribuie la fond.

Eurodeputații au atras atenția că UE nu trebuie să se implice în Africa doar pentru a asigura subzistența, ci ar trebui să sprijine și dezvoltarea statelor democratice și respectul pentru drepturile omului.

O altă parte importantă este educația și educarea oamenilor în privința drepturilor pe care le au. Potrivit Parlamentului European, educația este crucială oentru a întări societatea africană. Oamenii nu pleacă din țările lor doar din cauza conflictelor, a sărăciei sau secetei, ci și pentru că drepturile lor sunt încălcate.

„UE este principalul suporter al dezvoltării Africii, al comerțului și securității pe continent. Dar UE va trebui să continue investițiile, în special în educație, pentru a da speranțe generației tinere”, susține Maurice Ponga, autor al unei rezoluții a Parlamentului European asupra relațiilor dintre UE și Africa.

Articolul a fost publicat de Aktuálně.cz, partener media al EURACTIV.cz