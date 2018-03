Shahmir Sanni, voluntar în cadrul campaniei Vote Leave, campania oficială pro-Brexit în referendumul cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, explică pentru The Guardian de ce crede acum că el și colegul lui au fost folosiți.

O anchetă a publicației The Guardian îl aduce în centru pe Sanni Shamir, care și-a asumat riscul de a vorbi on-the-record:

Un tânăr de 24 de ani explică un presupus mecanism financiar prin care a fost ocolită o regulă de aur a campaniilor electorale din Marea Britanie: finanțarea unei campanii să fie sub 7 milioane lire.

Prin implicarea unor studenți, la acea vreme de 22 ani, a fost creată și finanțată o campanie presupus separată, BeLeave. Unul dintre tinerii care au fost direct implicați atunci spune că acum se întreabă cât de naiv a fost și dacă el și colegul luiau fost folosiți, dat fiind că banii au mers direct la AggregateIQ Canada (AIQ), companie aparent legată de Cambridge Analytica și care a fost finanțată semnificativ din campania pentru Brexit.

Publicația The Guardian reconstituie povestea și obține o mărturie de la un martor implicat activ în proces. El acum realizează cele întâmplate, iar unul din marile semne de întrebare i-a apărut când șefii campaniei Vote Leave au început să șteargă sute de fișiere de pe serverul comun. Ce scrie The Guardian (The Brexit whistleblower: "Did Vote Leave use me? Was I naive?":

Sanni a fost voluntar pentru campania electroală a suporterilor Brexit, Vote Leave.

Unul dintre directorii seniori ai campaniei Vote Leave l-a întrebat pe Sanni dacă dorește să se implice în componenta oficială pentru tineret a campaniei, grupul informal BeLeave.Acest grup fusese creat de un alt tânăr entuziast la acea vreme în favoarea Brexit, de 23 de ani, Darren Grimes, al cătui rol era să imagineze reclame și mesaje pentru rețelele de socializare."Conținutul creat de el era foarte-foarte bun. Erau cool, reprezentările grafice era distribuite de foarte mulți oameni. Se simțea partea creativă.”, povestește, retrospectiv, Sammi, pentru The Guardian.Cu o lună înainte de referendum, Vote Leave atingea maximul sumei permise pentru finanțare, 7 milioane de lire.Dintr-o dată, un donator a dorit să finanțeze campania BeLeave, dar numai dacă acest grup informal se constituia într-o organizație de sine stătătoare. Sanni a fost sfătuit să ia legătura cu Grimes și ambii sperau să obțină 10.000 de lire pentru a putea plăti campanii pe rețelele de socializare, scrie publicația britanică.Un avocat intern al campaniei Vote Leave i-a ajutat cu actele și reprezentanții donatorului le-au spus că au nevoie de un cont bancar."Au primit" mult, mult mai mult decât ar fi putut spera, aproape 700.000 de lire. "Au primit" e un fel de a spune, pentru că, de fapt, banii nu au intrat niciodată în contul lor, ci au luat calea AggregateIQ. Această companie apărea pe site-ul propriu, până anul trecut, sub numele SCL Canada. [Cambridge Analytica acționa sub numele SCL] Un rol central în fondarea AggregateIQ îl are Christopher Wylie, șef la Cambridge Analytica, suprins recent cu camera ascunsă de Channel 4 Vote Leave a declarat official că a cheltuit £6,77 milioane lire în timpul campanile din vara anului 2016, sub limit legală de 7 milioane Dar această sumă a exclus £625,000, cât a cheltuit AggregateIQ, folosită tot de Vote Leave.Shahmir Sanni se întreabă în ce măsură l-au folosit cei de la Vote Leave. "Am fost chiar așa de naiv? Crezi că m-au folosit?", îl întreabă el pe jurnalistul de la The Guardian."Eram extaziați. Era incredibil. Îți poți imagina… să ai 22 de ani și deodată să fii finanțat cu aproape un million de lire? Cred că am și postat asta în profilul meu de LinkedIn în ziua aceea.”, a adăugat Sanni, în discuția cu publicația citată.

Acum Sanni vede altfel lucrurile: "Cred că m-au înșelat."

"O minciună. Totul. Campaniile nu au fost niciodată distincte.” El are un dosar întreg de emailuri, SMS-uri și alte fișiere. "Mi-au spus să îmi fac un cont bancar, dar nici un ban nu a intrat vreodată. Am fost secretarul și financiarul grupului BeLeave și nu am văzut nici un ban. Nu am avut niciodată control. Cei de la Vote Leave hotărau totul.” Banii mergeau direct la firma de analiză de date din Canada, AggregateIQ (AIQ).

A fost aceasta o strategie, dat fiind că exista regula ca banii investiți în campanie să nu depășească 7 milioane lire, iar Vote Leave aproape că atinsese acest prag?

Legea spune că pot exista campanii separate, de până la 700.000 lire, atâta timp cât acestea nu merg mână în mână.

Subiectul a intrat în atenția autorităților

Există voci care exprimă îngrijorări că acest joc cu mai multe campanii a fost pe muchia reglementărior, mai ales că o seri de dovezi au fost distruse.Parlamentul din Marea Britanie analizează în prezent acuzațiile cu privire la încălcarea regulilor electorale.