Valoarea cumpărăturilor online realizate de români a crescut cu 40% față de anul precedent.

Potrivit estimărilor principalilor jucători din comerțul electronic românesc împreună cu GPeC, valoarea cumpărăturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8-2 miliarde de euro, arată o cercetare a GPeC, cel mai important eveniment de e-Commerce, reprezentând comunitatea magazinelor online din România.

„Românii au cheltuit, în medie, 7,67 milioane de euro în fiecare zi din an pentru cumpărături prin internet”, se arată în raport, care menționează că valoarea de 2,8 miliarde de euro face referire strict la e-tail, adică la produsele fizice (tangibile) care au fost comandate online, nefiind incluse serviciile, plățile de facturi la utilități, biletele de avion, vacanțele, rezervările hoteliere, biletele la spectacole sau la diferite evenimente, conținutul download-abil etc.

Creșterea de aproximativ 40% înregistrată de piața românească de e-commerce este una din cele mai mari creșteri la nivelul Uniunii Europene.

Valoarea pieței de e-commerce din totalul pieței de retail se situează la circa 5,6%, în creștere față de 4%, cât se înregistra în 2016.

„Anul 2017 a fost un an spectaculos pentru comerțul online românesc, înregistrându-se o creștere semnificativă de aprox. 40% comparativ cu 2016 și atingând, astfel, pragul de 2,8 miliarde de euro doar în e-tail, fără servicii. Este un salt uriaș care ne arată apetitul tot mai mare al românilor pentru cumpărăturile online și, mai ales, potențialul de creștere accelerată a e-commerce-ului autohton”, spune Andrei Radu, Founder & CEO GPeC.

„Chiar dacă România nu se ridică încă la nivelul altor piețe mature din Europa, nu trebuie neglijat deloc ritmul și potențialul de creștere care ne poate duce până în 2020 la o piață de peste 5 miliarde de euro”.

Numărul de magazine online a crescut semnificativ de la aproximativ 5.000 în 2016, la peste 7.000 de magazine online în 2017. Potrivit oficialilor eMAG, tendința de creștere se va accentua în 2018, estimându-se dublarea numărului de comercianți online la 14.000-15.000.

Potrivit GPeC, există deja circa 25.000 de website-uri pe domenii .ro care au funcție de „adaugă în coș”, putând fi considerate magazine online, dar traficul mic înregistrat de acestea le face nesemnificative în peisajul e-commerce autohton.

Cele mai vândute produse în mediul online au fost în 2017: produsele din gama Electro-IT&C (ex.: PC și componente PC, notebooks, tablete, telefoane mobile, electronice și electrocasnice etc.); produsele de tip Fashion & Beauty (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, cosmetice, parfumuri, ceasuri etc.); produsele pentru casă și decorațiuni, cărțile precum și produsele destinate copiilor (de la jucării până la articole pentru copii de tip: cărucioare, vestimentație, consumabile etc.).

„O particularitate importantă a anului 2017 constă în creșterea valorii produselor achiziționate online, explicată prin creșterea salariilor și, deci, orientarea consumatorilor către produse de calitate mai bună. De asemenea, a crescut și numărul de produse achiziționate la o cumpărătură și, implicit, valoarea medie a tranzacțiilor”, se arată în raport.

Circa 70% din vizitele făcute pe site-uri de e-commerce sunt ralizate de pe dispozitive mobile, o creștere de 20% de puncte procentuale față de 2016.

Metoda de plată preferată a românilor rămâne rambursul într-o proporție covârșitoare de circa 85%. Totuși, potrivit informațiilor furnizate de principalii procesatori de plăți - mobilPay și PayU -, procentul plăților online prin card a crescut semnificativ de la 8% în 2016 la 12-14% în 2017. Diferența de 1-2 procente până la 100% este dată de alte metode de plată precum online banking, micro-plăți prin sms etc.

Potrivit estimărilor, volumul total al plăților online prin card a depășit pragul de 1,2 miliarde de euro în 2017, în creștere de la 745 milioane de euro în 2016, potrivit datelor oferite de RomCard.

Raportul GPeC a fost elaborat pe baza cifrelor și estimărilor de piață furnizate de ANCOM, ARMO, Breeze Mobile, eMAG, GPeC, Institutul Național de Statistică, iSense Solutions, mobilPay, PayU, RomCard, United Nations Department of Economic and Social Affairs.