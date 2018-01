Curtea Constituțională a admis câteva obiecții formulate de ICCJ și de USR, dar a păstrat în lege cele mai controversate modificări din legea organizării judiciare. Pentru celelalte două legi, judecătorii constituționali nu s-au pronunțat încă.

„Cu privire la organizarea judecătorească am dat o decizie. Decizia constă în respingerea obiecţiilor de neconstituţionalitate extrinseci, care vizau constituirea Comisiei parlamentare şi modul de luare în dezbatere a acelor amendamente care proveneau de la Consiliul Legislativ, de la organizaţii profesionale, spunând că acele amendamente au fost de fapt însuşite de către Comisie şi de către Parlament. (...) Am admis 4 puncte din textele pe care le-au criticat autorii sesizărilor, pentru motivele pentru care le vom explica în comunicatul de presă, iar pentru celelalte texte care sunt menţionate în cele două sesizări am respins pentru motivele care vi le vom prezenta”, a declarat preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

El a adăugat că propunerea înfiinţării secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor face parte din acele texte respinse, fiind constituţională.

Tot cu privire la organizarea judecătorească s-a decis respingerea obiecţiilor de neconstituţionalitate extrinseci care vizau modul de constituire a comisiei parlamentare.



Valer Dorneanu a spus că una dintre contestațiile admise de către Curte se referă la angajarea magistraţilor pensionari.

„Doar patru dintre criticile cu privire la patru categorii de texte, unul dintre ele vi-l pot spune: cel care prevedea că se pot angaja, dintre magistraţii pensionari, să fie angajaţi la curţile de apel pentru redactarea unor hotărâri”, a spus Dorneanu.

Curtea Constituțională a avut de discutat și celelalte două legi ale justiției - organizarea CSM și statutul magistraților, dar judecătorii au amânat pronunțarea în ceea ce privește sesizările ICCJ și USR.

„Dosarele care vizează statutul magistraţilor şi organizarea CSM le-am amânat pe 30 ianuarie”, a mai spus Dorneanu.

Amintim că cele trei legi ale Justiției (statutul magistraților, organizarea judiciară și organizarea CSM) au trecut în mare viteză prin comisia condusă de Florin Iordache, autorul OUG 13 din ianuarie 2017.