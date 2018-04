Judecătorii constituționali au admis sesizările PNL și USR privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă a activităţii şefului Serviciului de Protecţie şi Pază.

Judecătorii au dat dreptate parlamentarilor PNL și USR care au atacat la Curtea Constituțională decizia PSD-ALDE de a înființa o comisie parlamentară de anchetă a activității șefului SPP, Lucian Pahonțu.

Opoziția susţine că hotărârea Parlamentului de înființare a acestei comisii de anchetă este neconstituţională, deoarece încalcă principiul legalităţii prin nerespectarea Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi mai multe dispoziţii din Constituţie.

Conform sesizării, o comisie de anchetă nu are abilitarea constituţională sau regulamentară să se pronunţe asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei unei persoane, ci are scopul de a lămuri, de a clarifica împrejurările în care s-au produs evenimente sau au avut loc anumite acţiuni sau întâmplări, precum şi stabilirea concluziilor şi măsurilor ce se impun. În plus, obiectivele anchetei exced funcţiei de control parlamentar şi intră în sfera de competenţă a altor autorităţi constituţionale - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi preşedintele României.



Decizia vine împotriva declarațiilor lui Liviu Dragnea, unul dintre principalii susținători ai acestei comisii și care l-a atacat în mai multe rânduri pe Lucian Pahonțu.

Mai mult, imediat după instalare la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă a decis să ca membrii guvernului să nu mai beneficieze de serviciile SPP. Decizia ei a venit după criticile adresate de Dragnea lui Pahonțu.

„Cred că trebuie făcută o comisie de anchetă parlamentară. Lucrurile sunt mai grave decât bănuim noi”, a spus Dragnea în în urmă cu aproape două luni.