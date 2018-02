Sentința judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție vine în dosarul lingourilor de aur și a tablourilor ascunse în pereții casei. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată atât de Darius Vâlcov, cât și de DNA.

Fostul ministru de Finanțe în guvernul Ponta, actualul consilier de stat în guvernul Dăncilă, a fost condamnat de judecători la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani.

Judecătorii au dispus prin sentință și confiscarea sumei de 6,2 milioane lei, fiind menţinut sechestrul asigurător dispus de procurorii DNA asupra celor peste 170 de tablouri și lingouri de aur, dar și alte bunuri.



Sentința apare la trei ani de la data când a fost arestat prevenitiv. El și-a dat demisia în martie 2015 și a fost arestat în primele zile a lunii aprilie a aceluiași an.

Darius Vâlcov este un om de o valoare rară, îl caracteriza săptămna trecută Liviu Dragnea, președintele PSD. De altfel, el a fost numit săptămâna trecută consilier de stat în guvernul condus de Viorica Vasilica Dăncilă.

Ce spune DNA despre banii lui Vâlcov

Vâlcov a fost trimis în judecată, în mai 2015, pentru trafic de influență, spălare de bani, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, în formă continuată.

Potrivit DNA, în cursul anului 2009, omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea data primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus că, în schimbul oferirii sprijinului în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante (SC Compania de Apa Olt SA), în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în Slatina, Scornicesti, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate, conform contractelor de execuție a respectivelor lucrări.

Propunerea a fost făcută în contextul în care, în noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel guvernamental proiectul „Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt”, al cărui beneficiar final este SC Compania de Apa Olt SA, operator regional, finanțarea fiind asigurată, majoritar, din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul acestui proiect au fost încheiate trei contracte, respectiv „Reabilitarea și extinderea rețelei de apa și canalizare în orașele Scornicesti și Potcoava”, „Reabilitarea și extinderea rețelei de apa și canalizare în municipiul Slatina” și „Reabilitarea și extinderea rețelei de apa și canalizare în orașele Drăgănești-Olt și Piatră-Olt”.

Cu ocazia derulării procedurilor de licitație referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la îndemnul lui Darius Vâlcov, în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiții de eligibilitate în scopul favorizării firmei Tehnologica Radion.

În consecință, Tehnologica Radion a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa și apa uzată în județul Olt”, fiind semnate contracte, cu Compania de Apa Olt, pentru mai multe lucrări, de 78.201.552 lei.

Conform DNA, Theodor Berna și Darius Vâlcov au stabilit de comun acord că sumele de bani să-i fie remise acestuia din urmă, în numerar, în lei și numai la sediul firmei.

Astfel, în bază acestei înțelegeri, în perioadă ianuarie-martie 2011, Darius Vâlcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totală de 1.200.000 lei (în 3 tranșe a câte 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania De Apa Olt efectua plăți în contul societății.

De asemenea, în perioada aprilie-decembrie 2011, Darius Vâlcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, sumă totală de 2.500.000 lei (în 5 tranșe a câte 500.000 lei fiecare).

În plus, în perioada 2012-2013, Darius Vâlcov a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, sumă de 3.080.000 lei.

Banii au fost investiți în bunuri de valoare, spun procurorii. Cel puțin 172 de tablouri au fost descoperite de procurori ascunse în pereții casei, precum și trei lingouri de aur.

Cum au apărut lingourile, versiunea lui Vâlcov senior

Doi martori importanți au fost audiați la ultimul termen care a avut loc în procesul fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov. Este vorba despre Dumitru Vâlcov, tatăl lui Darius Vâlcov, și Lavinia Șandru, fosta soție a celui din urmă.

„Darius avea un prieten, deputatul Bărbulescu, care avea un seif. Prin 2009, am fost cu soția în Elveția, la fata mea care este medic, însă acolo soția a fost diagnosticată cu o boală gravă și am stat cu ea să o îngrijesc. A venit și fiul meu acolo și i-am spus că am undeva 20.000 lei și 80.000 dolari. L-am rugat să-i pună într-un loc sigur. Prin 2011, am fost din nou în Elveția și am fost diagnosticat cu cancer la plămâni. Am fost operat, după care în preajma sărbătorilor de Crăciun am simțit că mi se apropie sfârșitul. Le-am spus celor din familie că vreau să le fac nepoților un cadou. Aveam niște bani și i-am zis lui Darius dacă poate să facă rost de niște mini-lingouri de aur pentru ca nepoții mei să aibă o amintire de la mine. La discuții a participat și o rudă, care a zis că poate să facă rost de lingouri. M-au costat 156.000 euro. I-am spus fiului meu să le pună în același seif. (...) Eu doream ca lingourile să le păstrez până ce nepoții se vor face mari”, a declarat tatăl lui Vâlcov în fața judecătorilor.

Arta a devenit ingrată. Am ajuns să ne temem să mai cumpărăm

Lavinia Șandru a povestit despre sumele imense de bani obținute din nuntă și botezul copilului lor.

„Cu prilejul nunții cu Darius Vâlcov am organizat trei evenimente: la Slatina, la Neptun și la Târgu Mureș. Botezul l-am organizat la București. La Slatina știu că au fost peste 400 de invitați, 200 la Târgu Mureș și în jur de 250 la Neptun. La botezul din București au participat cam 300 de invitați. Am primit sprijin financiar din partea părinților lui Darius, care au plătit nunta de la Slatina. La Târgu Mureș au plătit părinții mei, iar la Neptun a fost un cadou din partea nașului nostru. Cheltuielile de la botez le-am susținut noi. Au fost sume mari. Media a fost de 200.000 de euro pe eveniment. Cea mai mare sumă obținută a fost la Neptun, cam 300.000 de euro. La botez am obținut 200.000 de euro. Am avut o discuție cu Darius și el mi-a spus că ar fi bine să investim în ceva. Discuțiile pe care le aveam erau despre faptul ca banii investiți să nu se devalorizeze. (...) La acea vreme eram parlamentar. (...) Am avut o discuție cu el ce să menționez în declarația de avere. O mică parte din bani chiar apare în declarația mea de avere, respectiv sumele obținute în timpul mandatului și cadourile. Sunt bani puși pe carduri. Cam 200.000 euro. La evenimentele respective am primit și tablouri. Dar nu sute, în jur de 8 - 10 tablouri la evenimentul de la Slatina. Am primit și la Neptun. Nu știu ce valoarea aveau. Erau tablouri frumoase cu flori. Le-am pus pe pereți. Nu știu ce sa întâmplat cu ele după ce am divorțat. (...) În jurul meu lumea cumpăra câte un tablou. Dar acum am ajuns să ne temem să mai cumpărăm. Arta a devenit ingrată. Și Darius a mai cumpărat, eu știu de trei tablouri. Și sora lui mi-a arătat două tablouri. (...) Socrul meu a spus că vrea să lase ceva nepoților și a zis că va cumpăra câte un lingou celor trei nepoți", a răspuns Șandru.