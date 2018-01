Judecătorii și procurorii și-au ales președintele CSM: judecătoarea Simona Marcu. Codruț Olaru candidează singur pentru funcția de vicepreședinte. Iohannis a participat și a prezidat ședința plenului Consiliului Superior al Magistraturii.





UPDATE 8 Simona Camelia Marcu este noua șefă a CSM. 11 voturi pentru și 8 împotrivă s-au înregistrat.

Pentru funcția de vicepreședinte și-a anunțat candidatura Codruț Olaru, fostul procuror șef al DIICOT.

UPDATE 7 Cristina Tarcea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție:

„Este percepţia mea, poate fi greşită, dar actualul CSM a picat ambele teste: şi testul speranţei, şi testul unităţii. Doresc viitoarei conduceri să fie atentă la aceste două probleme. Rezervele speranţei nu s-au epuizat”.

UPDATE 6 Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reacție la acuzele președintelui Klaus Iohannis despre procedura legilor Justiției:

„Ați vorbit despre procedura legilor Justiției. Nu vreau să spun că a fost bine sau nu, dar nu ministrul Justiției a predat proiectele comisiei, ci comisia le-a cerut și le-a însușit”.

UPDATE 5 Principalele declarații ale președintelui CSM, Mariana Ghena, care prezintă raportul de activitate pentru 2017:

„Mulțumim pentru cuvintele frumoase, laudative, la adresa noastră”.

„În 2017, am primit de la Ministerul Justiției 20 de proiecte de acte normative, între care 15 au primit avize pozitive, cu sau fără observații”.

UPDATE 4 Principalele declarații ale președdintelui Klaus Iohannis:

„Vreau să felicit CSM pentru activitatea din 2017. Nu știu dacă a mai existat un an atât de complicat. Când am devenit președinte, am promis că voi încerca să schimb modul de a face politică, cu mai puțin scandal”, a spus Iohannis.

„În România, Justiția este independentă și trebuie să rămână așa. Eu voi face tot ce îmi stă în puteri să rămână așa. Veți avea în mine un partener și un susținător constant. Am încredere în CSM”.

„Putem discuta orice, dar Justiția trebuie să fie independentă. Asta nu se poate discuta. Face parte parte din nucleul dur al democrației”.

„Persoane urmărite penal, judecate penal, condamnate penal, nu au ce căuta la conducerea statului. Am mai spus-o și am să o mai spun, spre disperarea lor”.

„Vreau să remarc faptul că în 2017 s-a lucrat foarte serios la ICCJ, Parchetul General, DNA, DIICOT. Vă felicit pe toți și vă rog să transmiteți colegilor că s-a văzut că s-a lucrat foarte mult și cu rezultate foarte bune”.

„Anul 2017 a început cu o acțione reprobabilă a guvernului de atunci, încercarea de a promova OUG care urmau să schimbe fundamental politica penală a statului fără o consultare. Românii s-au supărat”.

„Dacă nici în primul an nu știi ce să pui, înseamnă că nu știi ce vrei cu această țară”.

„A fost o procedură foarte netransparentă în legile Justiției. Au fost inițiate de guvern, au ajuns la parlament. De ce nu s-a respectat o procedură clară? S-a ales o procedură nemaivăzută, netranspareent și s-au ignorat pe față toate avizele sistemului. CSM a dat mai multe aviza negative acestor modificări, iar voi știți cel mai bine dacă aceste modificări sunt fezabile. Cu toate acestea, acea comisie super specială, proaspăt înființată, a mers mai departe cu lucrat noaptea, cu pumnul în gura opoziției. De s-or fi grăbit să îngrașe porcul în Ajun de Crăciun? Au ieșit trei legi foarte contestate nu doar de opoziție, ci și de ICCJ. Regret că s-a ajuns în România ca legile Justiției se discută în proceduri neclare, ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea procedurilor parlamentară și aprobate în mare viteză, neexplicată. Mai mult nu voi spune astăzi despre aceste legi, ci aștept deocamdată ca CCR să se pronunță. După, când vor ajunge la mine, mă voi pronunța”.

„Am și acum speranța că aceste legi vor fi îmbunătățite”.

„Vreau să urez viitoarei conduceri a CSM care va fi aleasă astăzi. Vreau să păstrați, să garantați, să întăriți independența Justiției”.

UPDATE 3 Ședința CSM a început. Iohannis a anunțat că va participa doar la prezentarea raportului pentru 2017 și nu va participa și la alegerea noii conducerii.

UPDATE 2 A ajuns la sediul CSM și președintele Klaus Iohannis, care nu a făcut declarații, ci doar a urat, din mers, „La Mulți Ani!” jurnaliștilor.

UPDATE 1 Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a sosit la sediul CSM, dar a refuzat să facă declarații.

Președintele României, Klaus Iohannis, participă de la ora 10 la prezentarea raportului de activitate al instituţiei pe anul 2017, în mandatul judecătorului Mariana Ghena - preşedinte şi al procurorului Cristian Ban - vicepreşedinte. Iohannis va conduce ședința CSM, conform prevederilor Constituției.

Judecătoarea Simona Camelia Marcu candidează pentru funcția de președinte, iar pentru cea de vicepreşedinte procurorii Codruţ Olaru și Nicolae Solomon.

CSM este format din 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor şi validaţi de Senat, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani.

Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului, iar dacă preşedintele este judecător vicepreşedintele trebuie să fie procuror şi invers.

Componența Consiliului Superior al Magistraturii:

Judecători:

Simona Camelia Marcu şi Mariana Ghena - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Lia Savonea - Curtea de Apel Bucureşti

Nicoleta Margareta Ţînţ - Curtea de Apel Braşov

Andrea Annamaria Chiş - Curtea de Apel Cluj

Gabriela Baltag - Tribunalul Neamţ

Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov

Mihai Andrei Bălan - Judecătoria Timişoara

Mihai Bogdan Mateescu - Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Procurori:

Codruţ Olaru - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

Florin Deac - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş

Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Tatiana Toader - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

Victor Alistar şi Romeu Chelariu au fost aleşi de Senat ca membri CSM din partea societăţii civile. Membrii de drept ai CSM sunt ministrul Justiției, președiintele ICCJ și procurorul general al României.