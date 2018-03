Șefa DNA spune că statul ar putea să primească la buget cel puțin un miliard de euro în urma investigațiilor finalizate cu hotărâri definitive, dar în care sechestrele nu sunt executate de către instituțiile financiare ale statului.

Laura Codruța Kovesi susține că bunurile ce ar trebui executate în urma anchetelor DNA nu ajung să fie valorificate de către instituțiile statului și nimeni nu cere ajutorul DNA în acest sens.

„Dacă în anii trecuți vorbeam de hotărâri definitive care veneau după cinci, șase, șapte ani, iată că acum avem hotărâri definitive, avem dosare care se judecă într-un an, doi ani de zile, un timp relativ scurt. Iată că am ajuns în stadiul în care statul trebuie să primească un miliard de euro numai din investigațiile DNA. Sunt convinsă că procurorii de la DIICOT au sume la fel de mari. Am ajuns în punctul să vedem ce ne lipsește pentru ca aceste hotărâri să fie executate definitiv. Repet, noi suntem deschiși la colaborare. Nu am primit niciun fel de informație scrisă prin care să ni să spună că există probleme atunci când sunt puse aceste sechestre”, a spus Kovesi, în cadrul unui seminar organizat de Centrul de Investigații Media.

Șefa DNA spune că DNA are un compartiment specializat în recuperarea prejudiciilor.



„Introducerea instituției confiscării extinse a fost introdusă în 2012. Rezultatele nu sunt spectaculoase, însă recuperarea prejudiciului constituie o prioritate. Există un compartiment care se ocupă cu acest lucru. În DNA vorbim despre investigarea faptelor de corupție la nivel înalt, persoane care dețin funcții importante și averi impresionante. Ce se întâmplă cu aceste hotărâri, dacă sunt executate sau nu și, dacă nu, care sunt impedimentele. Mai departe, este atribuția organelor financiare. Ce s-ar putea face cu acești bani dacă ei ar fi confiscați, vorbim despre hotărâri care au putere de lege”, a spus șefa DNA.