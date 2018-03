Ludovic Orban, acuzat de folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite, a fost achitat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Președintele PNL a primit aceeași decizie și în primă instanță.

În 2016, Orban a renunțat la a mai candida la primăria Bucureștiului după ce DNA a început urmărirea penală împotriva lui. Orban are două decizii de achitare.

La ultimul termen, procurorii anticorupție au cerut închisoare cu executare pentru liderul PNL.

Ludovic Orban, fostul candidat PNL la Primăria București, a fost trimis în judecată pentru folosire a influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

Conform procurorilor anticorupție, Ludovic Orban ar fi cerut 50.000 de euro de la un om de afaceri pentru finanțarea campaniei electorale.

„La data de 1 martie 2016, inculpatul Orban Ludovic, prim–vicepreşedinte al unui partid, a contactat un om de afaceri pe care îl cunoştea (Tiberiu Urdăreanu, patronul UTI, n.r.), solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care Orban Ludovic candidează la funcţia de primar al municipiului Bucureşti.

Ulterior, la data de 20 martie 2016, cu ocazia unei noi întrevederi, inculpatul Orban Ludovic i-a pretins omului de afaceri suma de 50.000 euro în numerar, cu precizarea că va trebui să remită banii unor persoane pe care le-a menţionat, cu funcţii de decizie în cadrul a două posturi de televiziune, pentru a fi promovată imaginea candidatului”, precizează procurorii.

Procurorii DNA i-au audiat în acest caz, în calitate de martori, pe Sorin Oancea, acționar B1 TV, și Cosmin Gușă, cel care controlează postul Realitatea TV.

Conform anchetatorilor, omul de afaceri ar fi acceptat să plătească cei 50.000 euro „în considerarea funcţiei de conducere pe care Orban Ludovic o deţine în cadrul unui partid şi a potenţialului de intervenţie al acestuia în domenii de interes în afacerile controlate de acest om de afaceri”, mai arată DNA într-un comunicat dat publicității imediat după ce Ludovic Orban a fost pus sub control judiciar.

„Prin faptul că am fost pus sub control judiciar, că s-a început urmărirea penală împotriva mea, nu voi mai candida la Primăria Capitalei. Nu vreau să periclitez șansele PNL de a câștiga funcția de primar general. Nu am luat niciun leu, nu am avut niciun folos”, declara Ludovic Orban după audierile de la DNA.