Comisia Europeană pregătește deja terenul pentru acordarea fondurilor europene dacă se respectă statul de drept în țările membre, dar spune că decizia finală va fi făcută publică pe 2 mai, după mai multe consultări.

Günther Oettinger, comisar european responsabil de Buget și Resurse Umane în cadrul Comisiei Europene, a declarat miercuri că pe 2 mai se va ști cu certitudine dacă acordarea fondurilor europene către statele membre vor fi condiționate de respectarea statului de drept.

„Suntem în discuții cu 11 șefi de guverne, dar departamentul juridic de la Comisia Europeană lucrează deja la unele variante în acest sens. Dacă va fi nevoie, să le avem deja”, a spus Oettinger.

Comisarul european pare să nu agreeze foarte mult această formă de pedeapsă pentru că cei care vor avea de pierdut sunt cetățenii care nu vor mai beneficia de acești bani.

Discuțiile legate de condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept au apărut după ce în Polonia a început un amplu atac împotriva independenței Justiției, fapt ce a urmat imediat și în România, unde alianța PSD-ALDE au încercat să schimbe legile Justiției într-un timp record.

De asemenea, mandatul celor două partide a început cu un atac la Codul Penal în ianuarie 2017. OUG 13 a fost retrasă după ce românii au ieșit masiv în stradă pentru apărarea Justiției și a luptei împotriva corupției.

La începutul acestui an, comisarul european pentru Justiţie, Vera Jurova, declara că este "foarte logic" ca, în condiţiile în care este vorba despre banii contribuabililor, să existe o garanţie în ceea ce priveşte un sistem judiciar independent şi respectarea statului de drept.

Acest lucru a fost confirmat și de Corina Crețu, comisar european pentru Politici Regionale.

„Ceea ce se discută la ora actuală, şi nu este legat neaparat de România, este introducerea unei condiţionalităţi legate de acordarea de fonduri europene şi statul de drept. Dar asta după 2020. La ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin care să nu acord fonduri europene. De pildă, într-un ziar german, am fost criticată pentru că am aprobat un proiect pentru extinderea metroului din Varşovia, având în vedere derapajele care există în acea ţară. Polonia, dacă ar merge la Curtea Europeană de Justiţie, ar câştiga”, a declarat comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Creţu, Europa FM, în urmă cu două săptămâni.