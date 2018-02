Victor Ponta a fost din nou citat în calitate de martor în dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat. Ponta a fost ironic și a făcut referire la alți martori din dosar, care au primit recent funcții.

UPDATE „Declaraţia a durat jumătate de oră şi vreo două ore redactarea, am stat cu avocaţii pe hol. M-au întrebat un singur lucru: dacă mă simt ameninţat de domnul Dragnea cu minciunile alea. Am spus că nu, am primit hârtia, am dovedit că Dragnea minte, eu sunt mulţumit”, a explicat Ponta la ieșirea din sediul DNA.

„"E prost, pe bune, Dragnea, că chiar nu i-am făcut nimic. De ce tot minte despre mine şi mă şi enervează degeaba? Nu ştiu de ce minte, cred că din prostie”, a mai spus fostul premier.

***** Știrea inițială

Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Direcţia Naţională Anticorupţie. El a fost chemat pentru a fi audiat din nou în dosarul Tel Drum.

La intrarea în sediul DNA, el a fost ironic față de ceilalți martori din dosar și față de liderul PSD Liviu Dragnea, suspect în acest dosar.

„Nu ştiu, poate să-mi aducă noroc. Aţi văzut că martorii din dosarul ăsta...unu-i şef la ANCOM, altu-i ministru de Finanţe, poate îmi dă şi mie”, a spus fostul premier.

Liviu Dragnea este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat alături de mai multe persoane. Și compania Tel Drum a fost pusă sub acuzare.

Procurorii DNA susțin că firma Tel Drum este controlată de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, fost președinte al Consiliului Județean Teleorman și actualul lider al PSD. De altfel, spun procurorii, acesta ar fi liderul unei grupări infracționale organizate.