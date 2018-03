Eliberat săptămâna aceasta din închisoare, fostul eurodeputat întinează memoria victimelor Gulagului sovietic.

”În comunitatea mică și închisă de la Rahova am cunoscut timp de 16 luni un respect și o simpatie de care nu m-am bucurat niciodată cu atâta intensitate. Acolo, în mijlocul unui ocean de tristețe și uneori de deznădejde, am cunoscut bucuria libertății prin dăruire și dragoste jertfelnică... La Rahova, ca, de altfel, în întregul univers concentraționar românesc actual - Gulagul României îngenuncheate, ocupate și umilite, găsiți o mare parte a aurului care plutește în ea. O prea mare parte. Adevărat! În închisori este periferia societății. Periferia definește, însă, totdeauna, natura și calitatea centrului. Or, în închisorile noastre am găsit nu răul, ci binele irosit, înstrăinat, frustrat. El definește România în esența ei actuală: irosită, înstrăinată, frustrată.Haideți să o salvăm și să o recuperăm împreună! La o sută de ani de la Marea Unire prioritatea nu este aniversarea, ci salvarea. Altminteri sărbătoarea se va transforma în prohod”, a scris vineri, pe Facebook, Adrian Severin.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis luni cererea de liberare condiţionată pentru fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat în 2016 la patru ani de închisoare pentru luare de mită şi trafic de influenţă. Decizia este definitivă.