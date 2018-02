Ministrul Energiei şi-a prezentat joi priorităţile din perioada următoare, punând accentul de respectarea programului de guvernare.

"Am planuri simple: programul de guvernare şi, în cadrul programului de guvernare, vreau ca cetăţenii să simtă că există un Minister al Energiei care se ocupă de ei", a declarat noul ministru al Energiei, Anton Anton, într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres.



Anton a precizat că, în programul de guvernare, se pune accent pe producţia de energie pe cărbune întrucât acolo sunt cele mai mari probleme, din cauza poluării, pentru care România riscă proceduri de infringement din partea Comisiei Europene.



"De-asta ne-am concentrat, la nivel de primă urgenţă, să vedem ce putem face ca să scădem poluarea. Eu nu am de gând să închid mine, termocentrale pe cărbune. România are un mix energetic şi cel puţin o treime provine din cărbune. Eu ce să fac acum, să renunţ la toate facilităţile pe care le am pentru că vezi, Doamne, nu ştiu ce trebuie să fac. Sigur că vreau să le eficientizez. Asta va fi prima preocupare pe care o am. Vreau să văd care e planul şi cum o să facem să scadă poluanţii", a susţinut Anton Anton.