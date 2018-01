Carmen Dan a precizat că ea face parte parte dintr-un guvern politic, iar demisia și-ar da-o doar dacă partidul i-ar cere-o. Dan îl contrează pe Tudose și spune că nu a mințit.

Carmen Dan a organizat o conferință de presă în care aduce lămuriri, după ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o că l-a mințit.

Ministrul de Interne a prezentat o cronologie a faptelor de la momentul anunţului său în legătură cu propunerea de înlocuire a lui Bogdan Despescu cu Cătălin Ioniţă la conducerea Poliția Română. Carmen Dan a prezentat un document în care Ioniţă și-a dat acceptul pentru ocuparea funcţiei.



Ministrul de Interne susține că Ioniță (șeful DGA, propus în locul lui Bogdan Despescu) acceptase funcția, dar ulterior a spus că are unele rețineri din cauza unei campanii presă, fără a preciza cine și unde a existat această campanie.

„Guvernul este unul politic, iar miniştrii sunt nominalizaţi şi validaţi în forurile statutare ale partidelor din coaliţie şi tot colo se aprobă retragerea lor din Guvern”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a anunțat și că a trimis corpul de control la IGPR pentru a verifica activitatea chestorului Bogdan Despescu.

Carmen Dan a fost acuzată de premier că l-a mințit în legătură cu înlocuirea chestorului șef Bogdan Despescu cu Cătălin Ioniță, șeful Direcției Generale Anticorupție din cadrul MAI.

„Şeful Poliţiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat că acel domn nu doreşte şi refuză, nu puteam să demit pe cineva şi să las Poliţia necondusă. Supărarea mea faţă de ministrul de Interne este următoarea. Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză şi mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor (Cătălin Ioniţă - n.r.) să îl întreb eu. Dialogul a fost cam așa: şi mi-a spus: .Dacă un ministru îşi permite să mă mintă, nu mai am ce să lucrez cu ea. Domnia şi-a manifestat intenţia de luni şi i-am spus că accept demisia dacă şi-o dă. Dacă va fi lăsată şi-o va da”, a declarat miercuri seară Mihai Tudose.

Premierul Mihai Tudose a amânat luarea unei decizii în legătură cu solicitarea de demitere a şefului Poliţiei Române şi a avut miercuri o discuţie cu acesta. El i-a dat termen o săptămână pentru a veni cu explicații în cazul polițistului suspect de pedofilie. Totodată, premierul a avut o discuţie cu ministrul Carmen Dan imediat după şedinţa de Guvern.

Referindu-se la cererea ministrului Dan privind demiterea şefului Serviciului Omoruri, Tudose a spus că i se pare „un pic exagerată”.

„Demiterea şefului de la Omoruri, care înţeleg că este un poliţist extraordinar (...), mi se pare un pic exagerată. De ce cel de la Omoruri şi nu cel de la Circulaţie, care era şeful direct? De ce n-a plecat acasă în secunda doi un consilier al doamnei ministru, care a fost şapte ani de zile coleg de tură cu făptuitorul?”, a afirmat Tudose.

Reacțiile lui Mihai Tudose apar după ce marți Carmen Dan a anunțat că a propus destituirea șefului Poliției Române, dar a cerut „un pas în spate” și de la alți ofițeri.

„Am cerut destituirea chestorului șef de poliție Bogdan Despescu, șeful Poliției Române, precum înlocuirea acestuia cu chestorul principal de poliție Cătălin Ioniță (șef la Direcția Generală Anticorupție). În ziua de ieri am fost ocupată să culeg informații despre acest caz, în loc să fiu informată de șeful Poliției Române”, a declarat marți ministrul Carmen Dan.

Ulterior, premierul Mihai Tudose a aflat că chestorul principall de poliție Cătălin Ioniță a refuzat propunerea.



De fapt, Carmen Dan a cerut demisia șefului Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei penntru că acesta a criticat propunerile PSD-ALDE de modificare a legilor penale. Radu Gavriș conduce serviciul care l-a prins pe Eugen Stan, polițistul de la Rutieră care a abuzat sexual doi minori într-un lift din cartierul Drumul Taberei.