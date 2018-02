Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, lasă să se înțeleagă faptul că a fost depășit un presupus calendar în ceea ce privește situația șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

După celebrul strigăt „Tudorele, fă ceva, că nu se mai poate!”, Codrin Ștefănescu pare că dezvăluie, fără intenție, un plan existent la partid legat de a rezolva situația Direcției Națională Anticorupție și a șefei, Laura Codruța Kovesi.

„Nu am nicio aşteptare clară, toată lumea aşteaptă ceva să se întâmple, zic că am spus ce am avut de zis. Suntem în întârziere, nu s-au luat măsurile când trebuiau să fie luate, acum nu putem decât să sperăm că oamenii aceştia îşi fac datoria, cei care sunt în funcţii de stat plătiţi de noi, din bani publici, aşa cum spune fişa postului”, a declarat miercuri Codrin Ștefănescu.