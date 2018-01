Şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD este convocată luni, de la ora 16:00, pentru a stabili componenţa noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dăncilă.

UPDATE

Dragnea a declarat ca membrii PSD cercetați penal vor putea face parte din Cabinetul Dăncilă. Răspunzând unei întrebări, el a precizat: "Am hotărât să ne facem noi guvernul și nu alte instituții".

+++

După ședința CEx, Liviu Dragnea a declarat că s-a discutat despre procedura de desemnare a membrilor Cabinetului. Astfel, vineri de la 11:00, social-democrații vor vota membrii, după ce toate organizațiile județene vor face propuneri, care vor fi centralizate. Vineri, fiecare propunere va fi votată individual.

Dăncilă a dat asigurări că în prima ședință de guvern va adopta o OUG privind amânarea depunerii declarației 600, a mai spus Liviu Dragnea.

Echipa care a lucrat și la actualul program de guvernare se va ocupa și de modificarea lui, a afirmat Dragnea, explicând că sunt planuri pentru o sală polivalentă și două muzee în București, trei clădiri pentru operă în Capitală, Iași și Cluj.

Liderul social-democrat a susținut că nu e de acord cu propunerea lui Rădulescu privind dezincriminarea abuzului în serviciu.

+++

Preşedintele PSD a declarat că, în principiu, nu vor fi modificări "mari sau multe" la programul de guvernare, menţionând că acesta urmează să fie actualizat:"Programul de guvernare, vorbind la stadiul de astăzi, o să îl discutăm în CEx. Acesta va fi subiectul principal, o să discutăm şi cu colegii de la ALDE, o să discutăm şi mâine, şi poimâine, şi joi, dar am stabilit, în principiu, că nu vor fi modificări mari sau multe. E vorba, în principal, de a fi actualizat, ţinând cont că 2017 a trecut şi nu mai putem rămâne, de exemplu, în program cu nişte termene care poate sunt restanţe".

Referitor la faptul că social-democrații au decis să amâne anunțarea componenței guvernului, Dragnea a explicat: ''Părerea unanimă a fost că ne-am grăbi dacă astăzi am stabili nişte miniştri. Nu discutăm despre ministere şi miniştri astăzi. Am discutat ieri despre programul de guvernare. Azi am avut o întâlnire cu colegii de la ALDE, premierul Viorica Dăncilă. Am discutat despre Declaraţia 600''.

El a mai spus că termenul de depunere a formularului 600 va fi amânat până în 1 martie, Guvernul urmând să dea o ordonanţă de urgenţă, în prima şedinţă.

Cătălin Rădulescu a declarat, înaintea CEx, că circa un sfert dintre actualii miniștri, adică "8-9 miniștri", nu se vor regăsi în noul guvern.

Deputatul a mai declarat că va propune modificări la programul de guvernare pe tema justiţiei, între care respectarea Directivei europene privind prezumţia de nevinovăţie şi a precizat că susţine dezincriminarea abuzului în serviciu.

+++

Preşedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat că discuţiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dăncilă vor fi amânate pentru că social-democraţii nu au ajuns la o înţelegere privind unele portofolii.

În şedinţa de luni a CEx se va discuta doar despre programul de guvernare, urmând ca o nouă şedinţă a Comitetului Executiv Națională să aibă loc vineri, când ar putea fi luată o decizie privind membrii Guvernului Dăncilă.

A apărut și informația că UDMR ar dori două ministere - Cultură și Energie, dar liderul Kelemen Hunor a afirmat că este exclus ca partidul său să participe la guvernare.

După ședința conducerii ALDE, Tăriceanu a spus că el e de acord cu cooptarea UDMR la guvernare.

+++

Structura viitorului Cabinet nu va fi modificată.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminică seara că o treime din viitorul guvern se va "împrospăta", iar structura guvernamentală rămâne aceeaşi.

"În primul rând, structura guvernamentală rămâne aceeaşi, este una eficientă, nu avem acum timp pentru o analiză fulger, este mai important să analizăm ce au făcut miniştrii decât să numărăm cabinetele, ministere, secretariatele de stat din subordinea ministerelor. Într-adevăr, s-a luat decizia ca unii dintre miniştri să-şi înceteze activitatea şi să preia aceste portofolii persoane care sunt energice, dinamice şi care sunt bune cunoscătoare ale acelui domeniu. (...) Cred, fac o estimare, sper să nu greşesc, cam o treime din guvern se va împrospăta, mi-aş dori să fie, la fel, mai multe doamne - aşa cum s-a întâmplat în celelalte guverne - mi-aş dori ca după ziua de luni să nu existe o competiţie şi un sentiment negativ între organizaţiile judeţene care vor propune anumiţi candidaţi", a explicat, la România TV, Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Vicepreşedintele PSD a menţionat că programul de guvernare va rămâne, "în esenţă", acelaşi.



Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului Tudose, printre care Marcel Ciolacu şi Marius Nica. Acesta din urmă şi-a anunţat deja demisia din funcţia de ministru delegat al Fondurilor Europene.

Reprezentanţii ALDE au susţinut că îşi vor păstra portofoliile deţinute la Externe, Mediu, Energie şi Relaţia cu Parlamentul.

Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară, pe 29 ianuarie urmând să aibă loc votul de învestitură pentru noul guvern.

Nume vechi

Numele vehiculate pentru a face parte din Guvernul Dăncilă sunt persoane care au mai fost miniștri.

Surse citate de Mediafax vehiculează întoarcerea în Guvern a Rovanei Plumb, pe postul lui Ciolacu, de vicepremier fără portofoliu. Astfel, Rovana Plumb, Paul Stănescu (Dezvoltare) şi Graţiela Gavrilescu (Mediu) ar urma să fie cei trei vicepremieri din noul guvern.

De notat că Rovana Plumb e implicată în afacerea Belina, dar colegii deputați au respins cererea DNA de ridicare a imunității parlamentare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca joi o cerere de confirmare a redeschiderii urmăririi penale în cazul vicepremierului Paul Stănescu, scrie Digi24.ro.

Conform site-ului ÎCCJ, dosarul a fost înregistrat pe 17 ianuarie 2018, iar alături de Stănescu, intimaţi în dosar mai sunt Marian Belu Briceag, Florin Cotoşman şi Remus Manolache.

La Ministerul Educaţiei, Liviu Pop ar putea fi înlocuit de Ecaterina Andronescu, cea care s-a retras, în CExN al PSD. La Ministerul Transporturilor ar putea reveni pe funcţie fostul ministru Răzvan Cuc, dar pentru acest portofoliu a mai fost vehiculat şi numele deputatului PSD Sorin Bota.

O altă revenire în Guvern ar putea fi cea a lui Ionuţ Vulpescu, fost ministru al Culturii în Executivul Grindeanu, care ar putea să îl înlocuiască astfel pe Lucian Romaşcanu.

Şi la Ministerul Sănătăţii ar putea surveni o schimbare, în sensul că numele Rodicăi Nassar, actual secretar de stat, este vehiculat pentru a-l înlocui pe Florian Bodog. O altă revenire ar putea fi cea a lui Eugen Teodorovici, fost ministru al Fondurilor europene şi ministru al Finanţelor în Guvernul Ponta.

Cu semnul întrebării privind prezenţa în Guvernul Dăncilă ar fi ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, dar şi ministrul pentru Turism, Mircea Dobre.



Adevăratul premier

Victor Ponta a declarat duminică seara, la Antena 3, că va vota ”împotriva” guvernului, decizie care nu are legătură cu calităţile sau defectele Vioricăi Dăncilă, ci cu faptul că, în opinia sa, adevăratul premier va fi Liviu Dragnea.

"Va conduce Guvernul domnul Dragnea şi trebuie să-şi asume răspunderea, nu poate mereu prin altcineva. (...) Eu cred că domnul Dragnea nu are educaţia politică şi capacitatea intelectuală de a conduce o ţară. Acum însă o conduce. Din punctul meu de vedere o conduce prost, motiv pentru care nu mai sunt membru în PSD (...) şi o să votez împotriva Guvernului Dragnea 3", a spus fostul prim-ministru.