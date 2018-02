După cum era de aşteptat fiecare a rămas pe poziţie: puterea acuză bârna din ochiul Laurei-Codruţa Kovesi, în timp ce liderii opoziţiei apreciază intervenţia şefei DNA.

"Sunt foarte liniştit! Probele nu s-au falsificat, legea nu a fost încălcată", a spus Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului, întrebat de jurnalişti dacă s-a uitat la meciul de fotbal sau la conferinţa de presă a şefei DNA, potrivit Agerpres.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a susţinut joi că Laura-Codruţa Kovesi nu vede bârna din ochii ei şi ai instituţiei, dar caută defectele altora.

"Am văzut câteva extrase în presă a discursului pe care l-a ţinut doamna Kovesi. Am impresia că dânsa nu vede bârna din ochiul ei, al instituţiei, dar caută să găsească defectele în ochii altora. Cred că instituţia, în momentul de faţă, nu este supusă niciunei presiuni. Este, aş spune, interesul public firesc pe care toţi cetăţenii îl au cu privire la o funcţionare corectă a Justiţiei, a ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, dezvăluirile ce se întâmplă în ultima perioadă în cadrul instituţiei denumită DNA, pun serios sub semnul întrebării funcţionarea corectă în respectul legii şi în respectul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, adică a drepturilor fundamentale, care sunt grav încălcate. Sigur că aici CSM şi IJ au un rol determinant pentru a restabili încrederea românilor în Justiţie”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

El a mai spus că problema de la DNA ţine de ministrul Justiţiei şi de CSM.

Dan Barna, în schimb, crede că Laura-Codruţa Kovesi, prin conferinţa de presă de miercuri seara, a reuşit să convingă cetăţenii despre asaltul asupra justiţiei.

"Doamna Kovesi a reușit să convingă cetățenii de bună credință că infractorii încearcă să confiște statul. În ceea ce privește revocarea, evident că nu există niciun temei serios. În condițiile în care avem un consilier al premierului condamant la 8 ani de închisoare și ținut în vitrină, nu avem ce discuta",

a scris joi, pe Facebook, liderul USR.

Barna a subliniat că formaţiunea sa susține în continuare activitatea DNA și pe Kovesi la conducerea instituției, adăugând că poziția preşedintelui Klaus Iohannis va fi una de susținere a statului de drept, "pentru că discutăm despre un asalt al unei găști de infractori cu resurse asupra statului de drept".

"Cred că președintele va fi consecvent cu pozițiile sale anterioare. Cred că își va folosi prerogativele pentru a susține DNA și pe conducătoarea ei", a spus Barna.

Laura-Codruţa Kovesi a ieşit miercuri seara într-o conferinţă de presă pentru a denunţa atacul la adresa procurorilor: "Asistăm la un festival disperat al inculpaților".

Șefa DNA a susținut că procurorii de la sucursala teritorială Ploiești au acționat legal.