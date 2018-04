Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi că discuţiile cu preşedintele Klaus Iohannis vor avea ca temă salarizarea şi bugetul.

”Am dorit, aşa cum am convenit împreună, să avem o discuţie pe tema salarizării fiindcă lucrurile au evoluat şi, după un prim trimestru de aplicare a legii, cred că putem să tragem primele concluzii. Pe de altă parte, vedem că există categorii de salariaţi nemulţumiţi, vedem că există manifestări sindicale şi vreau să mă edificaţi", a spus Iohannis, la începutul întâlnirii cu cele două.

”Discuţiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. După ce o să vorbesc cu domnul preşedinte, o să vă dau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru când am avut CSAT, deci acum două săptămâni. Am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte”, a precizat premierul.

Întrebată despre scăderea valorii contribuţiilor la Pilonul II de pensii, Viorica Dăncilă a răspuns: "Scăderea contribuţiilor la pilonul II s-a făcut odată cu trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot. Vom găsi soluţii".

Administrația Prezidențială a anunțat luni că președintele Klaus Iohannis se va întâlni marți, la ora 12:00, cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu.