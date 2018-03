Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, că îşi va da demisia din toate funcţiile politice dacă nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucureşti.

UPDATE

Liderul PSD a anunţat, după reuniunea Comitetului Executiv, că la congresul din 10 martie, vor fi aleşi preşedintele executiv, secretarul general şi vicepreşedinţii partidului - 16. Vor fi câte doi vicepreşedinţi pentru fiecare regiune, un bărbat şi o femeie. El a mai spus că nu va mai cere vot de încredere pentru el, deoarece liderii organizaţiilor judeţene i-au spus că nu e nevoie.



+++

"Dacă voi avea susţinerea colegilor de la Bucureşti şi din Organizaţia de femei pentru un post de vicepreşedinte naţional voi candida, dar asta nu mă împiedică ca, în momentul în care voi constata că în continuare proiectele Capitalei sunt blocate, într-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru îl ştie, pentru că am dialogat pe acest subiect, dacă aceste termene sunt depăşite, nu mai aştept aşa cum am făcut până acum - îmi dau demisia", a declara luni Gabriela Firea, înainte de CEx, relatează Agerpres.

Edilul Capitalei a acuzat fostul Guven că nu a ajutat Primăria, susţinând că sunt oameni în ministere care "pun beţe în roate" proiectelor Municipalităţii: "Aş dori să aflu motivele pentru care sunt puse beţe în roate primarului. E vorba de oameni care lucrează în ministere, care reprezintă interese financiare foarte importante. Un ministru nu poate să spună că nu poate pentru că nu-l lasă directorii, directorii au interese financiare, politice. Un ministru, daca se lasă subjugat de directori, nu e bun de ministru".

Liderul partidului i-a dat dreptate primarului general în privinţa faptului că anumiţi secretari de stat ar fi refuzat avizarea unor proiecte:

"Eu am citit şi am şi vorbit cu doamna, ne-am dat câteva mesaje după ce a declarat la presă. I s-au probabil beţe în roate. (...) Aşa este, urmează schimbările la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevărat. Am avut o discuţie cu dumneaei şi cu primarii de sectoare, discuţie purtată şi cu doamna prim-ministru. Au avut şi separat discuţii cu doamna prim-ministru. S-a făcut în sfârşit un plan de colaborare serios, între Guvern şi Primăria Capitalei, care va începe să se implementeze foarte foarte curând, pentru că sunt angajamente pe care ni le-am luat şi eu, şi doamna Firea în campania electorală de la locale şi în campania de la parlamentare. Bucureştiul este cea mai mare localitate din România, unde aproape toţi românii vin, trec prin Bucureşti, au nevoie de instituţiile din Bucureşti şi este important. Dincolo de asta, cea mai mare aglomerare urbană are nevoie de condiţii mult mai bune de trai.".