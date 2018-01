Președintele UDMR a declarat miercuri, după consultările de la Cotroceni, că nu o cunoaște pe Viorica Dăncilă, nu știe ce dorește și cum gândește.

"PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus că nu o cunoaştem pe doamna Viorica Dăncilă, nu avem argumente nici pro, nici contra, fiindcă nu am văzut-o, nu am vorbit cu ea, nu ştim ce gândeşte, nu ştim ce doreşte, nu ştim ce are de gând să facă în această funcţie. Cu domnul Grindeanu şi cu domnul Tudose era altceva, eram colegi, ne ştiam, mai vorbeam, mai discutam. Nu avem prejudecăţi, de aceea nu spunem «Nu», dar nu o cunoaştem şi nu putem spune «Da», a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

El a mai spus că este "o catastrofă pentru România" faptul că în opt ani a ajuns să aibă 10 premieri.

"După opt ani, am ajuns la al zecelea prim-ministru, ceea ce este o catastrofă pentru România. Acest lucru înseamnă că în ultimii opt ani nu s-a guvernat, doar că s-a făcut că se guvernează şi se poate ajunge uşor la concluzia că partidele n-au reuşit să propună prim-miniştri şi guverne care au capacitatea de a guverna România. Este o tragedie în 2018, între ghilimele tragedia, să începem anul iarăşi cu un nou guvern, cu un nou prim-ministru, dar este responsabilitatea celor care au câştigat alegerile în 2016", a susținut liderul UDMR.