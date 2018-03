Europarlamentarul Cristian Preda dă miercuri explicații, în fața Consiliului de onoare al Ordinului "Steaua României" în urma unor acuzații de defăimare a țării.

Deși a cerut ca audierea să fie publică, eurodeputatului i s-a refuzat această solicitare.

"Prigoana a început. Întrucât am criticat în PE guvernele Grindeanu şi Tudose, sunt chemat în faţa Consiliului de Onoare al ordinului Steaua României, pentru a răspunde unui denunţ care reia acuzaţiile PSD-ALDE de defăimare a ţării. Mă vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Şerban Brădişteanu (da, acela condamnat!), Mircea Geoană, fostul director SRI Costin Georgescu şi generalul Degeratu. Consiliul e prezidat de fostul preşedinte al Academiei, Ionel Haiduc", a scris recent Preda, pe Facebook.





Miercuri, el a publicat pe Ziare.com pledoaria pe care o va susține la Cotroceni.

”Ceea ce am cerut eu la Bruxelles pe 29 noiembrie 2017 - si anume "suspendarea dreptului de vot pentru reprezentantii guvernului [Tudose]" - e echivalentul unei motiuni de cenzura in context national. Am considerat ca, intrucat guvernul incalca principiile statului de drept, se aplica prevederile articolului 7 din Tratatul UE.Data fiind complexitatea mecanismului - care presupune cooperarea celor trei institutii europene si voturi prin majoritati foarte ample si chiar prin consens - invocarea mecanismului din respectivul articol 7 a fost si este considerata mai curand un mijloc de presiune decat unul de sanctionare efectiva. Ca orice ales, sunt - consider eu - indreptatit sa critic guvernul si sa fac propuneri, in acord cu sistemul institutional in care imi desfasor activitatea. A pedepsi un deputat fiindca face opozitie e, oriunde in Europa, anti-democratic”, susține eurodeputatul.

