Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele Iohannis a spus că SPP este un corp de profesioniști și că demersul parlamentarilor de a crea o comisie de anchetă reprezintă "o aflare în treabă politicianistă".



Despre SPP

Întrebare: Lucian Pahonțu este acuzat de președintele PSD și-ar fi depășit atribuțiile.



Președintele Iohannis: Am auzit vehiculându-se în spațiul public astfel de chestiuni. Am o opinie clară despre SPP și activtatea SPP, începând de la director până la lucrători.



Este un corp de profesioniști, care fac o muncă foarte bună, foarte grea, îi apreciez pentru munca depusă, nu doar eu, ci și alte instituții, de exemplu, ONU apelează frecvent la SPP pentru protecția unor demnitari care sunt trimiși în zone complicate.



Parcă și în Parlament există o intenție de a forma ceva, un fel de comisie, pentru a verifica această activitate. Actitatea SPP este analizată de CSAT. Acest demers este - o să folosesc un termen informal - o aflare în treabă politicianistă. Dacă s-ar fi vrut să se analizeze activtatea SPP se putea face foarte bine în Comisiile de apărare, potrivit legii.



Întrebare: Ați primit de la Lucian Pahonțu informații care să exceadă cadrul legal?

Președintele Iohannis: Nu, n-am primit și nici nu am solicitat. Eu am o relație instituțională bună, corectă, cu toată lumea din subordinea mea și nu i-aș expune la așa ceva.