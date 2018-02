Preşedintele filialei judeţene Botoşani a PNL, senatorul Costel Şoptică, şi-a manifestat vineri, într-o conferinţă de presă, dezacordul faţă de modul în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul privind acitivitatea lui Kovesi.

"Ca moldovean vorbesc acum pentru că avem şi noi mândria noastră de moldoveni, domnul Tudorel Toader fiind de la Iaşi, fiind moldovean sadea. Consider că de data asta ne-a cam făcut de ruşine şi ne obligă cumva să stăm cu capul plecat atunci când mergem la Bucureşti, pentru că am văzut un servilism din partea dumnealui la care sincer nu m-aş fi aşteptat", a afirmat Şoptică, citat de Agerpres.



Senatorul liberal a mai spus că are sentimentul că ministrul Justiţiei "a vorbit de pe nişte foi servite" şi că nu el ar fi autorul sintezei asupra activităţii DNA.