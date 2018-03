Contribuabilii nu au putut folosi majoritatea funcțiilor online din cauză că sistemul IT al Fiscului nu a funcționat corespunzător începând de joia trecută.

Ministrul de finanţe, Eugen Teodorovici, a declarat joi că sistemul IT al ANAF va avea o componentă de mentenanţă şi şi-a cerut scuze faţă de toţi contribuabilii care au avut neplăceri în ultima perioadă din cauza blocării acestui site.

„Este o situaţie pe care o ştim cu toţii de ani de zile. Din păcate, în zona de fisc toată partea de infrastructură IT este una foarte învechită, este una care creează blocaje. Nu are nicio legătură cu ceea ce am anunţat foarte clar şi de care o să mă ţin - acea reformă la nivelul fiscului pe zona de IT. Astăzi, s-a dat drumul la zona de site, s-a lucrat zi şi noapte pentru a găsi o soluţie, vom avea, să zicem, o componentă de mentenanţă pentru a asigura şi pe viitor, pentru că, ştiţi foarte bine, astăzi nu există un contract de mentenanţă şi este alt motiv pentru care lucrurile s-au întâmplat în acest fel”, a declarat ministrul.

Nu cu mult timp în urmă, Ministerul de Finanțe arăta că, în urma reformei declarațiilor depuse de persoanele fizice, declarația unică va fi depusă exclusiv online, ceea ce va fi o adevărată aventură pentru toți contribuabilii dacă sistemul IT al fiscului rămâne la fel de nefuncțional ca în prezent. Ministrul promite însă că lucrurile nu vor rămâne așa.

„Vom anunţa într-o săptămână sau două, maxim, şi soluţia finală pe care Ministerul de Finanţe o va decide în ceea ce înseamnă toată partea de IT în zona de fisc, pentru că, fără o reformă clară şi o cale stabilită foarte bine şi cu etape fixe, lucrurile nu se pot schimba. Fără un sistem IT performant lucrurile rămân aşa cum sunt”, a spus Teodorovici.

Ministrul a transmis scuzele sale faţă de toţi contribuabilii care în aceste zile au avut neplăceri pentru că sistemul IT al Fiscului nu a funcţionat.