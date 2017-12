Doar 17% dintre locuitori cred, la final de 2017, că România merge în direcția bună, un procent minim în istoria sondajului realizat de IRES, și doar jumătate din cel de la începutul anului.

Scorul celor satisfăcuți de modul în care politicienii își fac treaba în ceea ce privește managementul societății înspre țintele și angajamentele luate în campanii electorale este la un minim istoric, potrivit unui sondaj IRES, după ce anul 2017 începuse cu o apreciere pozitivă a direcției de peste 35%, scrie HotNews.ro.

De asemenea, aproape 60% dintre români sunt nemulțumiți de felul în care trăiesc. Dacă, în general, la începutul unui nou an oamenii devin mai optimiști, trecerea de la un an la altul fiind o perioadă de bilanțuri și planuri personale, în acest sfârșit de an românii sunt mai pesimiști decât în alți ani.

Astfel, 46% din populație crede că 2018 o să fie mai rău, după ce 45% dintre locuitori au apreciat că în acest an le-a mers mai prost decât în 2016. Cei care sunt optimiști cu privire la viitor abia depășesc un sfert din populația țării.

Uniunea Europeană este pe primul loc la capitolul „Încredere în instituții”, cu puțin peste 50%, acest fapt având ca explicație poate și degradarea încrederii în forțele politice interne. Încrederea în UE s-a consolidat ușor în acest an pe măsura percepției crizei politice majore din România și a imposibilității găsirii unui consens intern, arată sondajul IRES, elaborat de fostul vicepremier Vasile Dâncu.

Uniunea Europeană și primarul localității sunt singurele instituții care depășesc 50% grad de încredere, următoarele fiind mass-media și Președinția României, aflate în jurul pragului de 40%. Banca Națională a României se situează în zona de 30% încredere, destul de scăzută față de ultimii ani, iar ONG-urile sunt apreciate doar de un sfert din populație.

Pe ultimele locuri, la nivele care nu s-au modificat semnificativ pe parcursul crizelor din ultimii cinci ani se situează: instituția Primului Ministru, Parlamentul și partidele politice.

