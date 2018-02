Ministrul Justiției a spus că nu știe de unde vin aceste dezinformări și a anunțat că va înființa un departament la minister care să răspundă ”acelor mesaje care nu concordă cu realitatea”.

Întrebat, într-o declaraţie pentru jurnaliştii români, dacă are senzaţia că există dezinformări la nivel european legate de situaţia din România, Tudorel Toader s-a declarat ”convins” că există astfel de dezinformări, transmite Agerpres.

"N-am senzaţia, am convingerea. Nu ştiu din ce provine (această convingere - n.r.), dar cu siguranţă - din moment ce mai mulţi discută aceeaşi problemă, şi înţelegerea, percepţia (...) e diferită - e ceva. Din necunoaştere sau din dezinformare, poate şi din alte considerente", a declarat jurnaliştilor români Tudorel Toader, după o întâlnire cu uşile închise cu Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European.

El a susținut că eurodeputaţii cu care s-a întâlnit marţi "au acordat atenţie explicaţiilor, spuselor mele, ceea ce cred că este bine, ceea ce cred că poate fi de natură să ducă la mai buna înţelegere a modificărilor".

În acest context, Toader a anunțat că va face un departament, un colectiv de comunicare la Ministerul Justiţiei ”pentru ca să comunicăm mai mult, poate mai bine, eventual poate - ceea ce nu am făcut până acum - să răspundem acelor mesaje care nu concordă cu realitatea, fără ca să fac referire la ceva anume".

Referitor la întrevederea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, oficialul român a susținut că a fost una lămuritoare, în care a încercat să aducă un plus de înţelegere cu privire la mecanismul de legiferare din România, legile justiţiei, modificările Codului Penal, modificările la conflictul de interese şi incompatibilităţi. Personal, cred că a fost bine", a mai declarat Toader.

Întrebat dacă a discutat cu Frans Timmermans despre schimbul recent de replici între Comisia Europeană şi preşedintele Camerei Deputaţilor şi al PSD, Liviu Dragnea, şi preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, privind informarea Comisiei Europene, Toader a răspuns că fiecare trebuie "să se manifeste în limita competenţelor pe care le are".

Întâlnirea cu Timmermans nu figurează pe agenda liderului european

Cum nu avem decât varianta unei părți, e greu să ne facem deocamdată o idee despre discuția prelungită dintre Toader și Timmermans. Pe agenda oficială a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene nu a apărut nimic despre întâlnire, nici înainte, nici după. Nici măcar pe Twitter nu este postat nimic, deși Timmermans are obiceiul de a marca astfel de întrevederi, chiar și cu o simplă fotografie. În schimb, oficialul european are anunțată pentru joi o întrevedere cu șeful diplomației poloneze, Jacek Czaputowicz.

Pe lângă întrevederea cu Timmermans, Toader a participat la dezbaterea ”Threats to the rule of law by the Romanian justice system reform” din cadrul reuniunii Grupului Politic S&D, la reuniunea Biroului Grupului Politic S&D și s-a văzut cu co-președinții Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Noi întâlniri pentru miercuri

Tudorel Toader a anunțat că mai are cinci întâlniri miercuri, dar a refuzat să spună dacă se va vedea și cu popularii, afirmând doar că e dispus să se întâlnească cu orice vrea să aducă ce are de spus.

Nu este clar încă dacă va putea lua cuvânt și în dezbaterea din plenul PE privind legile Justiției. Întrebat dacă va merge, Toader a declarat: ”Cu siguranță, voi merge”. Nu a putut însă să spună dacă va fi lua cuvântul, precizând doar că va respecta regulamentul.