PSD a convocat şedinţa Comitetului Executiv luni, de la 14:00, pentru a tranşa situaţia din partid, potrivit surselor Mediafax, mai mulţi membri social-democraţi solicitând întrunirea CEx cât mai urgent.

Preşedintele Comisiei SRI, senatorul Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgentă a CEx al partidului, precizând că o impune situaţia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene. De asemenea, aceeaşi solicitare au făcut-o primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, filiala din Vaslui a PSD şi social-democraţii din judeţul Olt, informează Mediafax.

Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD, apropiat de Liviu Dragnea, a declarat pentru DCNews.ro că ședința de luni a Comitetului Executiv are ca scop reglarea în interior a tuturor problemelor ”care au ajuns în spațiul public amplificate de 100 de ori față de dimensiunea lor reală”. ”Să ieșim cu asigurări către cei care ne-au votat că nu ne batem joc de votul lor, să trecem peste orgolii și poziții personale, așa cum am făcut-o întotdeauna și să mergem mai departe", a spus el.





Pe linia lui Bădălău, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a vorbit de democratizarea deciziilor în PSD.

"Ar fi bine ca la CExN-ul următor să purtăm o discuție serioasă despre cum putem democratiza puterea de decizie în partid și despre cum putem face ca actuala guvernare să performeze. E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiți oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizațiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni. Partidul suntem noi, toți cei care am muncit pentru a câștiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie să aibă și decizia", a precizatul liderul PSD Constanța într-un comunicat de presă.

Răsturnarea propriului guvern

Liviu Dragnea vrea să ceară în CEx demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Potrivit surselor HotNews.ro, premierul Tudose ar urma să facă la rândul său o mutare în cursul acestui week-end, însă nu e clar ce anume va face.

Fostul ministru al Apărării Adrian Țuțuianu, șeful PSD Dâmbovița, a avertizat că ”ar fi o sinucidere politică pentru Partidul Social Democrat o nouă schimbare de guvern".





De partea lui Tudose s-a poziționat și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.

"Responsabilitatea actului de guvernare aparține Primului Ministru și echipei sale, orice decizie guvernamentală trebuie luată în interiorul Guvernului. Orice zi pierdută este o crimă la adresa dezvoltării economice a României", a scris Nica pe Facebook.