Premierul a susţinut că a văzut ce e în raport şi că trebuie luată o decizie dacă ce a scris ministrul Justiţiei e adevărat.

"Am ascultat odată cu dumneavoastră raportul la televizor, am văzut ce este în raport, am ascultat fiecare punct în parte, totul trebuie să-şi urmeze cursul şi nu cred că trebuie să dau eu un verdict sau altcineva să dea un verdict.", a declarat vineri premierul Viorica Dăncilă, adăugând că justiţia e liberă şi nu trebuie nimeni să interfereze actul de justiţie.

Jurnaliştii au insistat să obţină o declaraţie privind anunţul lui Toader, dar premierul a refuzat: "Nu contează dacă eu susţin sau nu un punct de vedere. Contează ce a scris ministrul Justiţiei acolo. Dacă e adevărat, înseamnă că lucrurile sunt îngrijorătoare şi trebuie luată o decizie".