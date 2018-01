În prima şedinţă a noului Guvern, premierul a anunţat că renunţă la serviciile SPP, dar nu a oferit explicaţii pentru această decizie. Viorica Dăncilă a mai spus că şi ceilalţi membri ai Cabinetului său vor renunţa la Serviciul de Pază şi Protecţie.

UPDATE

Parchetul general s-a autosesizat în urma declaraţiilor lui Liviu Dragnea privind acţiunile lui Lucian Pahonţu, anunţă Realitatea TV.

***

"Pentru că au apărut o serie de speculaţii în spaţiul public, aş vrea să precizez că am transmis SPP încă de luni seara că nu vreau să beneficiez de protecţie", a anunţat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de miercuri.

"Înţeleg că toţi miniştrii au aceeaşi opţiune şi am comunicat deja acest lucru. Vom îndeplini formalităţile legale în acest sens", a mai spus Dăncilă.

Premierul a susţinut că nu are nicio problemă cu ofiţerii SPP "a căror muncă o respect" şi nici cu instituţia, "însă aceasta este decizia mea".

"Nu sunt singurul demnitar care a optat în acest sens", a reiterat premierul, citind de pe două foi de hârtie. De altfel, pe tot parcursul intervenţiei sale în prezenţa presei, Viorica Dăncilă a citit de pe cele două foi din faţa sa.

Marţi, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru agenţia de presă Mediafax, că, până nu a renunţat la protecţia Serviciului de Pază şi Protecţie. El a spus însă că, în continuare, va proceda în acord cu ceea ce se va decide. Declaraţia sa arată că decizia a fost impusă miniştrilor.

Deşi Dăncilă susţine că a notificat SPP încă de luni seara, surse oficiale au declarat marţi, pentru Agerpres, că Serviciul de Pază şi Protecţie nu a fost notificat oficial că premierul Viorica Dăncilă şi miniştrii Cabinetului său ar dori să renunţe la serviciile SPP.

În realitate, decizia a fost luată la ordinul liderului PSD, Liviu Dragnea, care poartă un război cu şeful SPP, Lucian Pahonţu. Dragnea îl acuză pe acesta de implicare în politică.



Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat marţi, la Realitatea TV, că cei de la SPP informează "mai sus" în legătură cu programul demnitarilor, relaţiile cu familia etc.

Victor Ponta a oferit o altă explicaţie pentru războiul declarat lui Pahonţu de către preşedintele PSD.

Fostul premier a povestit marţi seara, la Digi 24, că la un moment dat Sorin Grindeanu, în perioada în care era premier, a fost de negăsit câteva zile. Dragnea ar fi cerut SPP să-i comunice unde se află premierul, dar a fost refuzat, de aici conflictul dintre liderul PSD şi şeful Serviciului de Pază şi Protecţie, a afirmat Ponta.

Înainte de această întâmplare, cei doi ar fi fost prieteni.

"Personal am asistat, am văzut cu ochii mei și cu urechile mele am auzit, știu sigur că dl Dragnea avea relații privilegiate cu ceea ce acum numește „statul paralel”. Am participat la multe evenimente semioficiale la care era și dl Pahonțu de la SPP, noua țintă a lui Dragnea. Îl face faimos, nu cred că știa lumea cine e Pahonțu. Nu era așa luptător cu el", a afirmat Victor Ponta.