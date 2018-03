Premiile europene pentru mobilitate urbană durabilă oferă recunoaștere autorităților locale care depun eforturi semnificative pentru promovarea acesteia, în timp ce premiul SUMP recompensează performanțele deosebite în planificarea acestui tip de mobilitate. Ediția 2018 a celui din urmă s-a concentrat pe mobilitatea în comun în procesul de planificare.

Săptămâna europeană a mobilității(link is external)(EUROPEANMOBILITYWEEK) se desfășoară în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, oferind orașelor europene posibilitatea de a testa alternative de transport durabil. Încurajarea alegerii unor modalități de deplasare cum sunt mersul pe jos sau cu bicicleta are ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea calității aerului, zonele urbane devenind astfel mai atrăgătoare ca loc de muncă și viață.