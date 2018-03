Scăderea salariilor și eliminarea sporurilor îi nemulțumește pe angajații ministerului de Interne. În plus, ei cer condiții de muncă mai bune. „Ne-aţi scăzut salariul, nu tăiaţi şi sporul” este una dintre scandările auzite în Piața Victoriei.

Sindicaliştii din Poliţie, penitenciare şi anatomo-patologie au declanșat un protest în fața Ministerulkui de Interne, după care au plecat în marș spre sediul Guvernului. Ei sunt nemulţumiţi de salarizare şi de modificările fiscale.

Protestul a început la ora 9:00.

„Sunt circa 10.000 de oameni. Protestul va continua săptămâna viitoare, când vom picheta, de luni până vineri, Ministerul de Interne”, a declarat, pentru Agerpres, Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC).

Protestatarii suflă în fluiere şi vuvuzele şi agită pancarte pe care scrie:

„Noi cu dialogul, voi cu monologul”, „Suntem poliţişti europeni. Vrem respect şi salarii decente”, „Poliţiştii în slujba cetăţenilor, nu în slujba politicienilor”, „Legea cadru strâmbă. 153/2007: privilegii pentru voi, chin şi jale pentru noi”, „Dialogul social MAI-Sindicate=Simulacru”, „Stop subfinanţării, discriminării şi denigrării Poliţiei! Salarizării precare! Permanenţei neplătite! Deficitului de personal! Abuzurilor! Refuz să-mi dau foc să vă fie vouă cald!!!”, „Personalul contractual din MAI=indicatori în plata...Domnului”, „Noi lucrăm la morgă, nu cântăm la orgă”, dar și alte scandări.

„Ar fi vorba despre o salarizare echitabilă şi condiţii de lucru mai bune. Ce înţelegem noi prin salarizare echitabilă, niciodată nu am cerut nimic în plus, cerem doar să ne fie aplicată legea, adică anexa 6, anexa 8, din Legea 153, să fie aplicată şi în sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică. Anexa 6 face trimitere la Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale, SRI, STS, SPP”, a spus Dumitru Coarnă.

Și personalul din penitenciare protestează din cauza condițiilor proaste de muncă.

„Am început deja protestele, ne străduim de mult să convingem Guvernul că avem o problemă cu ceea ce înseamnă condiţii de muncă în penitenciare. Deja avem o lege care stabileşte că în penitenciare condiţiile sunt improprii, doar că de asta nu beneficiază şi angajaţii din penitenciare, deci asta ar fi principala noastră revendicare, iar din acest motiv protestăm, am început încă din august anul trecut, continuăm”, a spus Sorin Dumitraşcu.

De partea cealaltă, Ministerul de Interne a dat asigurări că se fac demersuri susţinute în vederea asigurării unui nivel de salarizare adecvat pentru propriii angajaţi.

„Evident că fiecare categorie profesională îşi doreşte să beneficieze de aceste creşteri salariale încă din primul an de aplicare a legii, însă o creştere a salariilor pentru toţi bugetarii în acelaşi timp nu ar fi putut fi sustenabilă din punct de vedere al posibilităţilor bugetare”', precizează MAI.

MAI mai spune că, deşi poliţiştii şi militarii vor intra în grilă în mod etapizat, până în 2022, cu creşteri succesive, an de an, poliţiştii au beneficiat de măriri salariale în ultimul an, astfel: creştere salarială de 10% în octombrie 2017; creştere salarială de 4 - 5% la salariul net din ianuarie 2018; mărirea unor sporuri (de 5% sau 10%) pentru 28.000 de poliţişti din ianuarie 2018.