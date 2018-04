Administrația Prezidențială marchează, pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, în cadrul campaniei internaționale „Light It Up Blue”.

În semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism, în noaptea de 2 spre 3 aprilie, Palatul Cotroceni va fi iluminat în albastru, începând cu ora 20:00.

”Persoanele diagnosticate cu autism se confruntă, pe lângă problemele de sănătate care afectează populația generală, și cu stigmatizare şi discriminare, iar îmbunătățirea calității vieții acestora implică sinergia tuturor actorilor cu responsabilitate în acest domeniu, de la factori de decizie, până la asociații de pacienți și de părinți. Fiecare dintre noi poate contribui, prin gesturi mici, la eliminarea prejudecăților și a stigmei, la facilitarea integrării în comunitate ori la acces nediscriminatoriu la servicii de sănătate și educaționale, în conformitate cu nevoile celor care se confruntă cu această afecțiune neuropsihică”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Și Palatul Victoria va fi iluminat, începând tot cu ora 20:00, în semn de solidaritate faţă de persoanele afectate de această afecţiune.



Câteva zeci de persoane au participat luni la un marş în Bucureşti cu ocazia Zilei Mondiale de Conştientizare a Autismului.

"Astăzi este ziua de conştientizare a autismului. Ne dorim foarte mult ca lumea să conştientizeze că existăm, aşa diferiţi cum suntem. Ne dorim din partea celor care ne conduc să ne respecte dizabilitatea, să ne ajute să o depăşim şi să avem dreptul la recuperare, aşa cum orice om are dreptul", a declarat pentru Agerpres Mihaela Stan, reprezentant al Federaţiei pentru Drepturi şi Resurse în Autism (FEDRA) şi mamă de gemeni cu autism.