"Nu este vorba de Kovesi, de procurorul general, este vorba de asaltul asupra justiției" - a spus Laura Codruța Kovesi, în conferința de presă din 14 februarie 2018.

Șefa DNA și-a început discursul în cadrul conferinței de presă explicând procedura de cameră preliminară, care înseamnă întocmirea unui act de inculpare preliminară. În această etapă, acei inculpați care consideră că nu au fost administrate corespunzător probele pot să ceară verificări, iar judecătorii fac un control. În cazul de la Ploiești, aceste acuzații au fost respinse de judecători.

Alte note din conferința de presă din 14 februarie 2018:

- Tot ceea ce facem noi în DNA este verificat tot timpul, dacă o probă nu este corect administrată de procurori, va fi anulată de judecători. Noi avem un dublu control - din partea judecătorilor, precum și a inspecției judiciare.



- Inculpatul Cosma a avut calitate de martor în 12 dosare. Din proprie inițiativă, a formulat denunțuri cu privire la acte de corupție. După pronunțarea sentinței de condamnare (fără a fi decizie definitivă, ci în primă instanță), aceștia au început să facă demersuri pentru o pedeapsă mai mică.

- Vineri, 9.02.2018, persoane din anturajul inculpaților condamnați s-au prezentat la sediul DNA Ploiești cu amenințarea că vor difuza materiale trunchiate. Procurorii nu au cedat, pentru că știau că au respectat legea.

- L.C. Kovesi a relatat din raportul primit de la DNA Ploiești: persoanele din anturajul lui Cosma vorbeau încă de vineri la modul următor: Duminică or se iasă pe televizor. Vor să iasă pe TV. O să iasă un scandal fantastic. Nu e un scăndăluț, e toată regia făcută. Să picăm la pace.

- Peste 70 de demnitari au fost trimiși în judecată de DNA: doi prim-miniștri, 11 miniștri, deputați și senatori. DNA a dovedit că respectă legea, am investigat persoanele indiferent de funcția deținută. Dacă un procuror din DNA a încălcat legea va răspunde în fața legii; nu trebuie să culpabilizăm întreg corpul magistraților.

- Acest atac vizează îngenuncherea statului român, îngenuncherea cetățenilor. Justiția este sub un asalt de peste un an de zile. Dacă ne uităm cine atacă vedem inculpați condamnați, inculpați trimiși în judecată, nu oamenii cinstiți. Oameni care au bani, care au resurse, care vor să decredibilizeze actul de corupție - aceia atacă DNA.

- Inculpatul Vlad Cosma a făcut mai multe denunțuri cu privire la fapte de corupție. A venit din proprie inițiativă. La unele întrebări nu pot răspunde, pentru că sunt întrebări care țin de anchetă. Nu putem comenta aspecte care țin de anchete.

- Atunci când un martor este amenințat, când există elemente că vor exista repercusiuni, atunci legea prevede ca identitatea sa reală să fie protejată. Martorul primește un alt nume, nume cu care va apărea în proces. Iar datele privind identitatea reală sunt protejate potrivit codului de procedură penală.

- De la Ministerul Justiției nu a cerut nimeni o justificare. Pe linia Ministerului Public, am informat procurorul general.

- „Eu nu sunt aici ca să fiu simpatică”.

- „Nu a fost înregistrată nici o solicitare din partea Ministerului de Interne, vom răspunde instituțional. Îi voi răspunde doamnei Dan instituțional. Atunci voi putea face public răspunsul. Nu cunosc ce motive a avut la bază. Nu știu ce decizie voi lua până nu văd motivele”, a spus Kovesi legat de anunțul lui Carmen Dan că va cere încetarea delegării polițiștilor de la DNA Ploiești.

"Nu am nici un motiv să îmi dau demisia. Am respectat legea în tot ceea ce am făcut. [...] Nu am ieșit public să răspund inculpaților."

"Pentru ce suntem criticați? Pentru că ne-am făcut treaba. Cine ne atacă? Inculpații disperați. Este un asalt disperat asupra justiției.



De când au apărut aceste informații în spațiul public, nu am discutat nici cu ministrul Justiției, nici cu președintele României."